“Merecía ganarme el Desafío”: primeras palabras de Mencho tras su inesperada eliminación

En el capítulo 99 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna les comunicó a los tres equipos que, por dictamen médico, Cristian, de Neos, no podría continuar en la competencia debido a una lesión en el hombro. En consecuencia, Mencho también tuvo que abandonar el reality, pues esta etapa se disputa en parejas.

Qué dijo Mencho de su eliminación del Desafío

En exclusiva con Caracoltv.com, la deportista se sinceró sobre cómo se sentía al haber salido del programa de esta forma, por algo que le ocurrió a su dupla.



“No, muy sorprendida y a la vez muy triste porque siento que, por todo lo que he pasado, no merecía salir así. Así como todos los que están aquí, siento que me merezco haber llegado hasta donde estoy, avanzar un poco más y, por qué no, ganarme el Desafío”.

Tal como lo mencionó en el capítulo, aseguró que no entendía los designios de Dios, pero era consciente de que el reality siempre trae sorpresas. Agregó que siente que aprovechó al máximo la segunda oportunidad que le dio la vida al regresar al programa tras la expulsión de Katiuska.

“Lastimosamente, en esta etapa del Desafío el sueño no era solo, sino compartido. Entonces, era muy difícil cargar con el sueño de una persona que quizás no se había preparado al 100% o que estaba lesionada… Había muchas cosas en contra para poder avanzar, pero yo di más del 100% que tenía, y creo que eso se vio”.



Sobre su cambio de equipo, de Alpha a Neos, la campeona mundial de pesas reveló que lo asumió como algo positivo, incluso revitalizante. Aseguró que la hizo sentirse “rejuvenecida” y que logró liberar energías negativas y cargas de la etapa anterior.

“En cuanto a mi desempeño, era una Mencho remasterizada, 2.2; todo el mundo lo vio. Fui más veloz, más certera, me definía mucho mejor… Se venían grandes cosas para esta nueva etapa”, fueron sus últimas palabras.

