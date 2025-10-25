El gesto de Juan con Potro al irse del 'Desafío' y que muchos no notaron: VIDEO

El capítulo 80 del Desafío Siglo XXI despertó varias emociones entre Gamma, Omega y los televidentes, luego de que Andrea Serna reuniera a los equipos para comunicarles que Juan debía abandonar la competencia por recomendación del equipo médico, tras lesionarse en el Box Blanco.

Qué regalo le dio Juan a Potro al salir del 'Desafío'

La noticia rompió corazones, especialmente el de Katiuska, quien no pudo contener el llanto al despedirse de su amigo y compañero en videollamada. En Playa Baja se vivió una despedida llena de sentimientos, donde el modelo paisa no solo dio unas palabras de agradecimiento, sino que también dejó dos objetos como recuerdo: uno para la capitana de Omega y otro para Potro, su compañero de escuadra.



Juan expresó con la voz entrecortada: “Quiero dejarle esta gorrita a Kati, no sé si Potro se la entrega, como símbolo de todo lo que yo soy, que se acuerde de mí y siga motivada, porque sé que va a llegar a la final”. Pero ese no fue su único gesto. Al momento de despedirse y salir de la Ciudad de las Cajas, Potro, en tono de broma, le dijo: “Venga, déjeme los zapaticos”.

Juan le preguntó: “¿Los quiere?”, y sin pensarlo dos veces, se los quitó y se los entregó. En ese instante, Valentina comentó entre risas y emoción: “Le va a dejar el poder”, haciendo referencia a que Juan estaba transmitiéndole su energía, su fuerza y su espíritu competitivo a Potro.

Las últimas palabras de Juan al abandonar el Desafío

Cuando la presentadora del programa anunció su salida, le pidió que compartiera unas palabras de despedida, y aunque le costó contener la emoción, el competidor habló entre lágrimas y se le entrecortó la voz:

“Nada, Andre… ya lo veía venir. Yo sabía que si me sacaban de acá para revisarme afuera ya iba a ser imposible. Yo quería seguir, quería seguir dándola toda y seguir demostrando a todos acá y a Colombia que yo era un verraco, un competidor que, sin importar las circunstancias, iba para adelante”.

