Camilo volvió al 'Desafío', pero de una curiosa forma: conoce aquí la razón

En el capítulo 80 del Desafío Siglo XXI, emitido el viernes 24 de octubre, Juan, integrante de Gamma, le dijo adiós a su sueño en el reality debido a la lesión que sufrió en uno de sus dedos mientras competía en el Box Blanco. El dictamen médico determinó que no podría continuar en competencia y, por esto, sería reemplazado por el anterior eliminado: Gio.

Esta noticia causó diversas reacciones entre sus compañeros, en especial en Katiuska, capitana de Omega y su amiga, quien intentó protegerlo de recibir el chaleco en varias oportunidades. Finalmente, el modelo paisa dio unas desgarradoras palabras finales ante las cámaras y partió de la Ciudad de las Cajas.

A su salida, el exmilitar Gio volvió con su equipo a Playa Baja e inmediatamente se colocó el chaleco de sentencia que le habían asignado a Juan tras la primera prueba del ciclo; no obstante, él no fue el único que regresó de La Muerte: Camilo también volvió al Desafío.

¿Por qué Camilo volvió al Desafío?

Camilo, también exintegrante de Gamma y eliminado en el Box Negro, regresó al programa y ahora se encuentra en el Cubo de los Eliminados.

El Cubo de los Eliminados es un espacio diseñado para que los participantes que perdieron en el Desafío a Muerte permanezcan durante un ciclo disponibles ante cualquier eventualidad, como una lesión, una renuncia o una expulsión de otro competidor. En caso de que esto ocurra, uno de ellos entra en reemplazo para mantener el equilibrio entre las escuadras.



Ahora, Camilo volvió al Cubo de los Eliminados y está acompañando a Manuela, a la expectativa de lo que pueda suceder y con la esperanza de obtener una nueva oportunidad en la Ciudad de las Cajas para volver a competir. Solo queda esperar y ver si ocurre algo con los actuales desafiantes.

De esta forma, Camilo tuvo que regresar, ya que Juan no puede ocupar ese lugar debido a su lesión. Desde el reintegro de Gio al Desafío y la llegada de Camilo a este espacio exclusivo, ambos competidores han disfrutado al máximo su tiempo e incluso ya crearon una canción sobre lo que significa esta experiencia en el reality más visto por los colombianos.

