EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Camilo volvió al 'Desafío', pero de una curiosa forma: conoce aquí la razón

Camilo, quien fue eliminado del Desafío Siglo XXI, volvió al reality y ahora se encuentra acompañando a Manuela en un espacio exclusivo. Te explicamos el motivo de su regreso y qué podría pasar.

