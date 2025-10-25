Camilo aclara si alguna vez le gustó María C. en el ‘Desafío’: “Fui muy claro”

Camilo, el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, abrió su corazón para hablar de varios detalles sobre su paso por el programa. Allí expuso varios detalles y de la bonita amistad que formó con Potro, a quien indicó que quería ayudarle porque no quiere que él se vaya sin dinero.

Qué dijo Camilo de María C en el Desafío

Ahora bien, estuvo en Preguntas a Muerte, en donde se refirió a María C, quien salió hace unas semanas de la competencia. Él respondió si en algún momento del programa de los colombianos le gustó la participante que estuvo en Omega durante su estadía en La Ciudad de las Cajas. Indicó que desde siempre fue muy sincero afirmando que él tiene su pareja.



“Realmente no, porque yo fui muy claro en el ‘Desafío’, inclusive ella también y yo se lo comenté. Cuando nos estábamos conociendo, le dije que yo tengo mi pareja y soy muy respetuoso con ese tema, y yo vine acá fue a competir. Además, la única persona linda para mí en este momento es mi novia y estoy muy cerrado a eso”, empezó diciendo Camilo.

Por otra parte, dijo que, si él no estuviera en ningún tipo de compromiso, la situación sería diferente; sin embargo, expresó que hay personas que le parecen bonitas, pero él está enfocado en su novia y en aquella vez en ganar cada vez que iba a una pista. Porque su meta era llegar más lejos en el Desafío.

“Si estuviese soltero, hubiera sido otra historia, pero en ese caso, vuelvo y reitero. Para uno decir, una persona es bonita, porque yo puedo decir x o y es simpática, pero ya es realmente conocerla. Porque no es tapar el sol con un dedo, y decir que es bonita. Uno se atrae por lo físico y hay que saber lo que te enamora”, agregó.

Finalmente, dijo que existe el escenario en donde ellos se pueden llegar a conocer, pero como actualmente cada uno está en diferentes caminos, él con su novia, a quien ama mucho, y ella en sus proyectos personales. Para ello, cerró el tema con la siguiente respuesta que fue muy concreta. “De conocernos, posiblemente está la opción, pero de que cabe, uno nunca sabe, porque no es la realidad ahora”.

