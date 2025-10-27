'La Venganza' se va de Caracol, pero Gabriela Spanic se queda: confirman nueva novela

Desde que se conoció el primer capítulo de la novela, muchos televidentes han permanecido atentos a la historia de la familia Fontana, así como también a la vida de Helena, quien queda atrapada en el cuerpo de Valentina aparentemente para cumplir una tarea que aún no había resueto. Este proyecto contó con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se destacan actores como Gabriela Spanic, José Ángel Llamas, Catherine Siachoque, Orlando Miguel, Carlos Duplat, entre otros.

Caracol Televisión anunció recientemente que 'La Venganza' llegará a su gran Final pronto debido a que se encuentra en sus últimos capítulos; sin embargo, el día exacto para conectarse con el último episodio aún es un misterio para los fanáticos.

Asimismo, se han conocido algunas promos en pantalla que anuncian la llegada de un nuevo espacio televisivo. Se trata de 'La Usurpadora' (de 1998), una de las novelas más recordada en la década de los 90's y los 2000 en diferentes países de América Latina. Su protagonista es, de hecho, Gabriela Spanic, la mista que interpreta a Helena y Valentina en la producción que continúa activa en las pantallas en horario A.M.

De qué trata 'La Usurpadora', la nueva apuesta de Caracol Televisión

Esta novela narra la historia de Paola, una mujer que aburrida de su matrimonio y de su rol como madre, viaja a Cancún a disfrutar de unas vacaciones con su amante. Durante la travesía conoce a Paulina Martínez, una humilde joven que luce prácticamente igual a ella. Decidida a darle un giro radical a su vida, la mujer hace todo lo que está a su alcance para convencerla de que la suplante en su casa mientras ella disfruta de su vida soñada.



Este proyecto contó con la participación de actores como Fernando Colunga, Jessica Jurado, Chantal Andere, Libertad Lamarque, Dominka Paleta y más. Fue emitido por primera vez en México el 9 de febrero de 1998 y después lo transmitieron en otros 125 países, donde tuvo una gran acogida.

