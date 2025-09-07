VIDEO: Hijo de Cintia Cossio reacciona al ver por primera vez a su hermanito ¡Qué emotivo!

Hace una semana llegó al mundo el segundo hijo de Cintia Cossio y esta noticia la compartieron a través de sus redes sociales. Las imágenes emocionaron a más de uno, hasta Anamar, exparticipante del Desafío, no dudó en comentar por este hecho tan importante en su vida.

Reacción del hijo de Cintia Cossio al ver a su hermano recién nacido

Algo que llamó la atención de todo esto, fue la reacción que tuvo Thiago, el primer hijo que tuvo con Jhoan López, con el nacimiento de su hermanito. Recientemente, mostraron cómo fue ese encuentro entre ellos y lo grabaron todo.



El menor poco a poco se va acercando a la cama de su mamá, ahí revela que el recién nacido está muy lindo. Además, cuando sus papás le dicen que le dé un besito, pregunta en qué parte para hacerlo de la mejor manera.

Por otra parte, le agarra la manito y expresa lo emocionado que está con su bienvenida. Esto enternece las redes y los seguidores, tanto de Cossio como de López, no dudan en expresar que criaron muy bien al niño por su buen comportamiento.

"Es un caballerazo indiscutiblemente”, “todos estamos de acuerdo que Thiago es todo lo que está bien en la vida”, “es tan noble y educado, que antes de darle un besito a su hermanito pregunta, por qué a pesar de todo, sabe lo sensible que son los bebés”, “todos los niños son perfectos para los ojos de Dios”, “qué gran trabajo el de sus padres, va a ser un excelente hermano mayor”, dijeron algunos.

Cómo confirmó Cintia Cossio su embarazo

Hace unos meses, Cintia Cossio compartió en sus redes sociales el momento en el que reveló el género de su hijo. La creadora de contenido no solo mostró un video con la dinámica de la actividad, sino que también publicó fotografías junto a su pareja para inmortalizar la ocasión.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, quienes se vistieron de manera especial para acompañarla en este evento. La publicación, que superó el medio millón de “me gusta”, estuvo acompañada de un mensaje en el que Cintia confesó lo sorprendida que estaba por haber esperado seis meses antes de dar a conocer que estaba en embarazo.