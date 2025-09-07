Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / VIDEO: Hijo de Cintia Cossio reacciona al ver por primera vez a su hermanito ¡Qué emotivo!

VIDEO: Hijo de Cintia Cossio reacciona al ver por primera vez a su hermanito ¡Qué emotivo!

El primero de septiembre nació el segundo hijo de Cintia Cossio y con tiernas imágenes la influencer paisa mostró cómo vivió aquel momento que tanto estaba esperando.

VIDEO: Hijo de Cintia Cossio reacciona al ver por primera vez a su hermanito ¡Qué emotivo!
VIDEO: Hijo de Cintia Cossio reacciona al ver por primera vez a su hermanito ¡Qué emotivo!
Foto: Instagram @soycintiacossio
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 11:57 a. m.