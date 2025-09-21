A un año de su accidente, Laura Villamil asegura que no es cierto que la indemnizaron

Laura Villamil se sincera ante las cámaras de La Red, allí habla de su recuperación tras un año del accidente en el que se quemó el 90% de su cuerpo, menciona que se ha hecho bastantes cirugías y que todavía le queda un largo camino por recorrer.

La joven prefiere no centrarse en las intervenciones que aún le faltan, sino en los avances que ha tenido, de la misma forma, aclara el tema de la supuesta indemnización que recibió por parte de Andrés Carne de Res, asegura que esto es completamente falso y que quienes decían que le dieron tres mil millones de pesos estaban divulgando mentiras que han puesto en riesgo a su familia.



