En vivo
La Red
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / A un año de su accidente, Laura Villamil asegura que no es cierto que la indemnizaron

A un año de su accidente, Laura Villamil asegura que no es cierto que la indemnizaron

Laura Villamil, joven que se quemó el 90% de su cuerpo en Andrés Carne de Res, habla de sus cirugías, su proceso y se refiere al rumor de que recibió tres mil millones de pesos, pues es completamente falso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad