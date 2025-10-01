Pelea de Gamma y Omega en el 'Desafío' beneficia a Tina; Miryan revela la razón

Cuando Andrea Serna llama a todos los participantes, empiezan a hablar acerca del chaleco que se puso Katiuska. Ella pregunta si le sorprende lo que Gamma lo haya llevado a Omega, y la Súper Humana afirma que no, porque sabía lo que iba a pasar.

"La verdad, es que a mí me encanta competir. Me gusta el Box Negro, a pesar de que uno tiene un pie adentro y uno afuera, pero esto me llena de fuerza. Igual, vamos con toda a ganar esa prueba", afirmó la integrante de Omega.

Posteriormente, Serna le dice a Tina, que ella es la única mujer de Alpha que no tiene chaleco. Si su equipo gana esta noche, se salva y pasa directo a la siguiente etapa del Desafío Siglo XXI. Y luego le cuestiona, ¿si gana Omega también? A lo que ella le dice.

"Esto es un juego, realmente no sé, porque también hemos recibido muchos chalecos de ellos", expresó. Tras esto. Andrea le dice a Miryan que si ella les puede dar una pista, de para dónde iría el chaleco en caso tal que se lleven la victoria. "Pues, felicitaría a Tina, porque si nosotros ganamos, ella quedaría directamente en la etapa de dos equipos".

Tras este momento, todos quedan sorprendidos, porque no se sabe quiénes son las mujeres que pasarán a la siguiente etapa. Están a la espera de lo que sucederá próximamente, para saber cómo quedarán todos los equipos.

Es de resaltar que, hasta el momento, estas son las participantes que irán al Box Negro: Manuela, Valentina, Miryan y Katiuska. Ahora, los equipos están a la expectativa de quién gana la prueba de Sentencia, Premio y Castigo para que se defina la última sentenciada.

