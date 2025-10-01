Fanáticos de B- King podrán darle el último adiós en Medellín: fecha y hora del encuentro

El pasado 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de Bayron Sánchez y DJ Regio Clown en Ciudad de México, luego de haber sido reportados como desaparecidos el 16 del mismo mes. Luego de ofrecer las entrevistas iniciales sobre el hecho y de enfrentarse a los primeros días del duelo, la hermana del cantante de reguetón apareció en sus plataformas digitales para hacer un importante anuncio.

Mira también: Marcela Reyes dijo que recibió mensaje desde el celular de B King luego de su muerte



Cuándo es el homenaje a B King en Medellín

El intérprete de temas musicales como 'Yo soy', 'No me digas' y 'Talismán' será homenajeado en 'La Ciudad de la Eterna Primavera' el próximo 2 de octubre de 2025, así lo dio a conocer su familia por medio de un comunicado que emitió junto a una fotografía del artista:



B- King será homenajeado en Medellín. Foto: Instagram @stefanía_agudeloo

"Mañana nos reuniremos para honrar la vida de Byron y despedirlo como se merece. Campos de Paz (Medellín) a las 2:00 p.m. Nos gustaría pedirles que asistan vestidos de blanco, como símbolo de paz y luz", escribió junto a la imagen.

Publicidad

A pesar de que ha estado ausente de redes sociales en los últimos días, Agudelo ha expuesto cómo lleva el duelo, pues ha expuesto material que guardaba en su celular sobre los momentos que compartió con Sánchez y hasta dejó ver que dentro de su casa creó un pequeño altar en el que están organizadas las coronas de flores y los mensajes de aliento que les han dejado familiares, amigos y colegas para mantenerse fuerte en esta difícil etapa.

Mira también: Mamá de B- King reconoció el cuerpo de su hijo en México; su hermana no fue “capaz” de hacerlo

Publicidad

B- King y DJ Regio Clown fueron encontrados sin vida en México luego de que el cantante se presentara por primera vez en un espectáculo en 'El País Azteca'. De acuerdo con los reportes de las autoridades, fueron hallados con signos de violencia en el cuerpo, manos atadas y junto a un mensaje intimidatorio donde los llamaban "chapulines".

La mamá y la hermana de Bayron viajaron hasta allí para ponerse al frente de la investigación poco después de que anunciaran su desaparición y fue justamente la progenitora del exponente de música urbana la que lo reconoció gracias a los tatuajes.

Mira también: Hermana de B King habló de Marcela Reyes: se refirió a las acusaciones en contra de la DJ