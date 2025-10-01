Katiuska le puso ultimátum a Juan tras fuerte discusión que tuvieron en el 'Desafío'

En el minuto 2:29 del capítulo del Desafío Siglo XXI, Miryan busca a Katiuska en el cuarto para decirle que la decisión del chaleco era algo que se esperaban, y que no lo tomó por sorpresa. Frente a esto, la mujer responde que no le preocupaba ese tema, porque desde la prueba a Muerte sabía que llegaría.

Qué dijo Katiuska de Juan, del Desafío, por pelea

"Toda la semana yo no me he sentido bien y lo saben desde la primera prueba, antes de yo irme. Para que no digan que excusa, porque dice Juan, que yo no estoy haciendo berrinche, porque yo no soy así. Desde antes de ir a tierra, me sentía así y me alejé. Pasa lo de la prueba y viene y me hablan así, a mí no me gusta. Yo esas cosas, no las tolero", expresó.



Tras esto, Miryan afirma que están viviendo un momento de tensión en el equipo, por lo cual, Katiuska dice que eso no justifica que a ella le griten, porque en la vida un hombre lo ha hecho. Le revela a su compañero cómo se siente pro esta situación.

"No me gusta. En todo el tiempo que llevamos aquí en el Desafío, a ninguno de los que están aquí les he hablado mal, ni les he subido la voz. Si lo he hecho, ha sido molestando, pero nunca ni de mala ni buena manera. Así lo han hecho con intención o no, a mí no me hablan así. Yo eso no lo tolero. Eso es la cereza del pastel de como yo ya venía sintiéndome", añadió.

Minutos después, Juan, capitán de Omega, le pregunta a Miryan qué le dijo Katiuska. A lo que ella le responde, que no sabe la razón por la que él la grita. Asimismo, que actualmente está frustrada, que tiene rabia porque le estén alzando la voz. Él indica que solo le estaba pidiendo que dejara hablar a Camilo.

