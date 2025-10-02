Qué fue a hacer Melina Ramírez a la cárcel El Buen Pastor: "Los errores no nos definen"

A través de las historias de Instagram, la modelo dejó ver cómo fue el encuentro con algunas de sus fanáticas en el centro penitenciario de Bogotá donde anteriormente estaba recluida también Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en la plataformas digitales. Pese a que la empresaria reveló detalles sobre el encuentro el 1 de septiembre, el hecho al parecer tuvo lugar el 30 de septiembre.

"Mujeres hermosas y talentosas. Fue una linda experiencia. Que Dios les dé fortaleza, esperanza y sabiduría en sus vidas. Sí creo en las segundas oportunidades", escribió junto a unos videos que tomó de las reclusas, quienes aparecieron desfilando en medio de una pasarela dispuesta por los organizadores del evento y los miembros del INPEC.

Qué fue a hacer Melina Ramírez en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

Según explicó la misma speaker de empoderamiento, fue invitada a ser parte del jurado calificador que elegiría a Miss Simpatía, seleccionada dentro del grupo de mujeres que están pagando su condena en el centro penitenciario. Ramírez no fue la única que brilló en el evento, pues Arelys Henao también sorprendió al aparecer sobre la tarima para cantar algunos de sus éxitos.

Por qué Melina Ramírez visitó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Foto: Instagram @melinaramirez90

Al ver a 'La Reina de la Música Popular' participando en esta actividad, Melina no dudó en expresarle toda su admiración y agradecerles a quienes hicieron posible este encuentro: "Qué mujer eres, te admiro mucho (...) Gracias por esta invitación. Los errores no nos definen, es lo que aprendemos de ellos", escribió en la citada red social.

Las imágenes causaron todo tipo de reacciones entre sus admiradores, quienes la felicitaron por haber sacado espacio en su agenta para participar en una iniciativa de este corte.

Recientemente, la figura de Yo Me Llamo fue noticia al mostrar en las plataformas digitales cómo fue la celebración del cumpleaños de su hijo, Salvador, pues tomó la decisión de festejar su vida con una fiesta infantil a la que también asistió Mateo Carvajal, el padre del niño De esta forma, demostró una vez más que su principal interés es su rol como madre y que lleva una relación cordial con su expareja sentimental debido a que prioriza al pequeño.