Estos son los hombres que pasan a la etapa de dos equipos del Desafío

En el capítulo 59 del Desafío Siglo XXI se entregó el último chaleco de sentencia de este onceavo ciclo, en el que los hombres estaban en riesgo. El cuarto competidor en recibir la temida prenda fue Juan, capitán de Omega, pese a que su escuadra le ofreció dinero a Tina para que lo llevara a Gamma y así evitar el “golpe” con su líder.

Desde el inicio del ciclo, Andrea Serna anunció a las casas que los participantes que lograran salvarse pasarían automáticamente al grupo de los ocho mejores de la competencia y serían los primeros clasificados a la etapa de dos equipos.



Qué hombres pasan a la siguiente fase del Desafío

Con esto, los cinco hombres que hasta ahora aseguraron su cupo en la siguiente fase son: Gio, Potro y Zambrano por Gamma, y Camilo y Rata por Omega.

Los que quedaron en riesgo

El primer hombre en recibir el chaleco fue Leo, capitán de Alpha, tras la decisión de Gamma. Luego, el turno fue para Eleazar, señalado por los rosados. Más adelante Cris lo recibió mientras permanecía en Playa Baja con sus compañeros, y finalmente Juan se convirtió en el cuarto sentenciado, luego de que Alpha rechazara la propuesta de 10 millones de pesos que intentaron ofrecerle sus coequiperos para cambiar la decisión.

En el capítulo 60 se definirá cuál de los sentenciados quedará eliminado y no logrará entrar al top 8 de los mejores hombres del Desafío, además de conocer quiénes completarán ese selecto grupo.

En el capítulo 60 se definirá cuál de los sentenciados quedará eliminado y no logrará entrar al top 8 de los mejores hombres del Desafío, además de conocer quiénes completarán ese selecto grupo.