“Me estaban sobornando”: Tina le revela a Gamma por la entrega del chaleco en Omega

Como Alpha ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, ello tenían la tarea de elegir a cuál equipo enviar el castigo y el chaleco. Tras llegar todos a la casa deciden cómo harán la repartición. Segundos después, llega Tina a la casa Omega con el maletín

Katiuska queda impactada al ver a su compañera mientras están contando el dinero que se ganaron por el Mejor Equipo del Ciclo. Ahí Katiuska le dice que le tiene una "oferta".

"Cuatro millones para que te lo lleves a Gamma y ahí suman platica. En serio, tú dinos que sí. ¿Tú lo tienes separado ya? Tu equipo no te va a decir que no. Puedes también decir que de pronto crees que es una misión de El Elegido y tú lo cambiaste. No chicos, confíen en mí, la coges para ti, haces lo que quieras", empezó diciendo.

Tras este hecho, Tina indica que el valor que le ofrecieron es muy poco. Posteriormente, Juan le dice "seis barras", pero ella seguía diciendo que no. Asimismo, Katiuska le recordó que ahora viene el ciclo de las niñas y que debería pensarlo muy bien.

Después, el capitán de Omega le pregunta cuánto quiere, la melliza afirma que está tentador, pero que ella no ha hablado con Alpha sobre esto. Por lo cual, le volvieron a subir al precio a 10 millones de pesos, intentaron convencerla, pero luego Katiuska dice que mejor aceptarán el chaleco. Juan se lo puso y se fue para Gamma para entregar el chaleco.

En Gamma les comentan lo que pasó y afirmó que "Me están sobornando para mandar acá el chaleco y el castigo. Me ofrecieron $10 millones pesos". Frente a esto, todos quedan sorprendidos, y luego Zambrano dice que prefiere ponérselo y no lo otro.

