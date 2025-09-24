En vivo
Desafío Siglo XXI  / "Me estaban sobornando": Tina le revela a Gamma por la entrega del chaleco en Omega

“Me estaban sobornando”: Tina le revela a Gamma por la entrega del chaleco en Omega

Cuando Alpha, el ganador de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, decide que llevará el chaleco a Omega, Tina es la que va con el maletín. Katiuska queda sorprendida.

