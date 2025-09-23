Leo revela con qué hombres le gustaría enfrenarse a Muerte; uno le negó la invitación

En este capítulo 58, los participantes empiezan con toda la actitud el día. Algunos hablan sobre sus propios compañeros y lo difícil que es la convivencia en algunas de las casas. Segundos después, Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, los llama.

Qué dijo Leo de Zambrano, Juan y Rata

Allí les empieza a preguntar por cómo se han sentido y primero va con Gamma. Ahí Zambrano, el capitán, muestra cómo han construido su hogar en Playa Baja. Aunque algunos creen que se han debilitado, están muy fuertes y miran el lado bueno de pasar por esta etapa, ya que es la primera vez que en aquellas circunstancias de no tener un techo para descansar.



Posteriormente, le pregunta a Leo con cuáles hombres le gustaría enfrentarse a Muerte en el Box Negro. Él indica que le gustaría que fuera Juan, Zambrano y Rata, tras este hecho, el capitán de Omega indica que se siente muy halagado por lo que acaba de escuchar, pero que no aceptará dicha invitación, pero que gracias por considerarlo una ficha clave.

"Me encantaría verme con Juan, él es de los buenos, y con Zambrano también, porque son rivales que lo hacen sentir que hay que meterse sí o sí. Con todo el respeto, no estoy diciendo que se pongan el chaleco, pero sí son personas que admiro en cuanto a la competencia. Y también con Rata", afirmó.

