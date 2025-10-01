Las ocho mujeres que aseguraron su pase a la nueva etapa del 'Desafío': solo habrá dos equipos

En el capítulo 64 del Desafío Siglo XXI se entregó el último chaleco para una mujer, pues en este ciclo eran ellas quienes estaban en riesgo. La quinta en recibir la temida prenda roja fue Grecia, quien tendrá que defender su cupo en el Box Negro.

Desde el último Desafío a Muerte, en el que Cris fue eliminado, se había dado a conocer que Manuela debía enviar a su equipo a Playa Baja. Sin embargo, al no cumplir la misión, tuvo que ponerse el chaleco y cargarlo durante todo el ciclo.

Andrea Serna había advertido desde episodios anteriores que este momento era decisivo para las mujeres, ya que quienes no recibieran la sentencia asegurarían automáticamente su lugar en la nueva etapa, donde la competencia continuará con solo dos equipos y el grupo selecto de las ocho mejores participantes.

La primera en quedar sentenciada fue Valentina, de Alpha. Luego le tocó cargar la prenda a Miryan, de Omega; Katisuka estalló contra Zambrano por “la falta de palabra”. Finalmente, la excapitana de los rosados tuvo que portar el chaleco y, por último, Grecia de Gamma completó la lista.



Mujeres que pasaron a la nueva etapa del Desafío

Rosa (Gamma) Mencho (Gamma) Yudisa (Gamma) Tina (Alpha) Valentina (Alpha) Manuela (Alpha) Grecia (Gamma) Katiuska (Omega)



Hombres que pasaron a la nueva etapa del Desafío

Gio (Gamma)

Potro (Gamma)

Zambrano (Gamma)

Camilo (Omega)

Rata (Omega)

Eleazar (Alpha)

Juan (Omega)

Leo (Alpha)

