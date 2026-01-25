Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
The Suso's Show
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

De qué murió Marta Traba, escritora argentina, y qué tienen que ver los aviones - CaracolTV

Familiares y amigos de la argentina revelan en Expediente Final cómo fueron sus últimos días de vida, especialmente desde que se enteró que Belisario Betancur la invitó a un evento cultural en Colombia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Marta Traba murió enfrentando su mayor miedo cuando se dirigía a Colombia

Familiares y amigos de la argentina revelan en Expediente Final cómo fueron sus últimos días de vida, especialmente desde que se enteró que Belisario Betancur la invitó a un evento cultural en Colombia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail