Coqueteo de Tina y Leo al celebrar la victoria de Omega en el 'Desafío': "Sabes cuánto lo soñé"

Este viernes, diez de octubre, se presenció un capítulo lleno de muchas emociones, en donde Gamma y Omega se iban a enfrentar en el Box Azul. Tras una prueba, en donde la final estuvo muy reñida, el equipo liderado por Katiuska volvió a quedarse con la victoria y lograron un ciclo perfecto.

Qué pasó con Tina y Leo en el Desafío

Después de aquel momento, todos llegaron a la casa a celebrar como debían. No solo hablaron de cómo pasó todo tan rápido, sino de que se llevaron una buena cantidad de plata y están orgullosos de lo que han logrado como escuadrón hasta el momento.



Precisamente, Tina se sentó en las piernas de Leo y le dijo: "un ciclo perfecto, ¿tú sabes cuánto lo soñé?". Posteriormente, Leo le dice "cuando estaba en Alpha lo desee tanto. Te felicito, tú eres merecedora de todas las cosas bonitas que te están pasando en este momento", afirmó. Luego, Tina le responde "también eres merecedor de todo lo bonito que te está pasando, porque lo estamos compartiendo juntos".

Luego de esto, Tina le expresa que en Alpha le daban más celos y que ahora en Omega está más tranquila. Según indica ella, sentía que intentaban robar su atención y que a ella no le gusta eso en lo absoluto. "Siento que en este equipo hay gente muy berraquita".

Ahí Leo le confiesa que él se siente mucho mejor ahí en Omega, porque hay varias personas que son de la Costa y que él está acostumbrado a hablar en esa misma sintonía. "Entienden mi lenguaje. Creo que Eleazar también hizo un esfuerzo grandísimo en adaptarse en cuanto a la alimentación, cosa que él dijo que en la casa no lo hacía", expresó Leo.

Ahora, todos en Omega están muy motivados al tener este ciclo perfecto, en donde no perdieron ni una prueba y esperar que las buenas noticias sigan llegando a la casa. No quieren recibir un chaleco, porque es señal de tener un pie por fuera del Desafío Siglo XXI.

