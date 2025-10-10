Valkyria revela con qué hombre haría dupla en el ‘Desafío’: no se pudo decidir entre dos de Omega

Este diez de octubre se realiza el último live con los ganadores del Desafío, quienes desean volver a la competencia en La Ciudad de las Cajas. Precisamente, este viernes Valkyria estuvo con Johncito hablando por su paso por el programa y lo feliz que está por estar a un paso de vivir esta experiencia de nuevo.

Con quién haría dupla Valkyria en el Desafío 2025

La ganadora del Desafío The Box 2022 se refirió a sus participantes favoritos de esta edición y allí reveló los siguientes nombres: Rosa, Katiuska.



“Katiuska, es como polémica, pero me encanta porque ha sido muy parada en la raya, me gusta que no haya traicionado su forma de ser. También le han dado mucha madera, pero si un hombre se comporta igual, no le dan tato. Entonces estoy familiarizada con el sentido femenino”, expresó.

Por otra parte, dio sus argumentos por las cuales Rosa le parece una excelente competidora. “Me parece una vieja supertesa, chistosa, y mucha energía, me encanta”, agregó. Asimismo, nombró cuáles son esos participantes hombres con los que le gustaría hacer dupla en el Desafío.



“La Rata, por su puesto. Desde que yo vi que iba a entrar, a él ya lo había visto en otras competencias, entonces dije, él es lo máximo y lo ha demostrado. Ha ido desarrollando también su personalidad. Entonces me encanta, porque al principio no lográbamos ver quién era y hemos conocido un ser humano maravilloso”, precisó.

Adicionalmente, indicó que también le parece un buen competir a Leo, el integrante de Omega. Según indica Valkyria, es un hombre grande y que decían que iba a ser lento, pero que ha sorprendido en cada uno de los Boxes a los que él se ha enfrentado en el Desafío.

“Ha demostrado que es muy bueno, que es ágil y maneja su cuerpo. Además, tiene buena energía y no pelea tanto. Ha tenido sus momentos, pero siempre ha tratado de mantener siempre la energía en el grupo y eso me gusta mucho”, indicó.

Por otra parte, dijo que con Rosa le gustaría enfrentarse, porque tiene un cuerpo muy parecido. Y después de esto, volvió a decir que Rata y Leo harían muy buena dupla, por lo cual, ella no se pudo decidir entre uno solo. “Yo soy sagitario, entonces yo lo quiero todo o nada”, afirmó.

