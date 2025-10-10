En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valkyria revela con qué hombre haría dupla en el ‘Desafío’: no se pudo decidir entre dos de Omega

Valkyria revela con qué hombre haría dupla en el ‘Desafío’: no se pudo decidir entre dos de Omega

Este viernes, Valkyria, otra de las ganadoras del Desafío, estuvo en el live de Caracol Televisión. Allí habló de su experiencia por el programa y además, del reto que hará si vuelve al reality.

Publicidad

Publicidad

Publicidad