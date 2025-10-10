“Parece Diomedes”, le dicen en el ‘Desafío’ a Rosa, luego de quedar "mueca"

Y es que por decisión del equipo Omega, uno de los que sobrevivió a la nueva etapa del 'Desafío', Rosa fue merecedora del premio de mensajería, lo que le permitió ver un video que su familia y sus amigas más cercanas le enviaron y recibir cartas y otros detalles de sus seres queridos.

Precisamente intentando abrir uno de los sobres, la concursante se partió uno de sus dientes frontales, por lo que bromeó diciendo que se parecía a ‘Suso’. La oriunda del departamento de Cesar contó lo que le pasó en una conversación que Gamma y Omega tuvieron con Andrea Serna, y las risas no faltaron.

“Pasó de todo, me partí un diente. ¿No lo habías notado? Esto es inclusión, para todas las personas muecas de Colombia, acá está su mueca”, dijo entre risas Rosa, posando con su diente partido. Potro, del equipo Gamma, aprovechó para también hacer un comentario chistoso y declaró: "Parece Diomedes cuando grabó su primer CD".

Quién es Rosa Mejía, participante del ‘Desafío’ 2025

Rosa es psicóloga de profesión y jugadora de voleibol, deporte en el que logró clasificarse a los Juegos Nacionales en 2019. Esto le otorga experiencia en pruebas de resistencia y trabajo en equipo, competencias fundamentales en el ‘Desafío’, programa en el que ha destacado como una de las mujeres más fuertes.

La oriunda de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, ingresó al concurso siendo miembro del equipo Gamma, pero en la etapa de dos equipos quedó en Omega, luego de que Katiuska, la participante que quedó como capitana del equipo rosado, la eligiera.

Para Rosa, el 'Desafío' no es solo un espacio de competencia física: es una plataforma para inspirar, para demostrar que la mente, el coraje y la integridad tienen peso en un entorno extremo. En diversas ocasiones, ha dicho que compite también por su familia, su región y para que más mujeres vean en ella un modelo de resistencia y autenticidad.