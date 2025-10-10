En vivo
Hilos de vida
“Parece Diomedes”, le dicen en el ‘Desafío’ a Rosa, luego de quedar "mueca"

La competidora sufrió un accidente cuando intentó abrir una de las cartas que le enviaron sus familiares y amigas con sus dientes. Ella se lo tomó con gracia y Potro hizo un comentario jocoso.

Le dicen a Rosa, del 'Desafío', que se parece a Diomedes luego de partirse diente
Foto: Captura de Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

