Rosa protagoniza divertido momento en el 'Desafío' con partida de diente: “Parezco Suso”

Este miércoles, ocho de octubre, el Desafío Siglo XXI estuvo lleno de muchos momentos divertidos. En cada una de las casas, Omega y Gamma, se están conociendo más para tener una mejor comunicación en las pruebas.

Por ejemplo, en Omega se la están llevando muy bien y por esto, todos los días hablan de diferentes temas. No solamente de su vida, sino también del juego y hasta han hecho bromas para pasar un buen rato en medio de la tensión de ganar en la pista.



Qué le pasó a Rosa en el Desafío

El hecho más reciente fue lo que ocurrió con Rosa en este capítulo 69. Los integrantes del equipo liderado por Katiuska se encontraban en la sala hablando y molestando, mientras su compañera se situaba en el cuarto admirando las fotos de sus familiares, luego de haber recibido un video donde su familia le envió un saludo para darle ánimos y seguir adelante en el Desafío.

Hubo un instante en el que ella agarra algo con los dientes y ahí se lo parte. Cuando sucede esto, le confiesa a todos los que pasó y se va al baño a mirarse. Leo la mira y ella afirma: "parezco The Suso´s Show". Mientras ella estaba preocupada por su dentadura, todos estaban riéndose por aquel hecho y posteriormente la cámara captó el pedazo que se quitó sin querer.

Rosa llora al ver a su familia en el Desafío

Es de recordar que, cuando Rosas recibió el video de su familia, mostró que le enviaron un osito con una venda en la rodilla. Tras esto, mira que también llegó una carta, pero le dice a Katiuska que la lea, porque no puede hacerlo sin llorar por esas lindas palabras. Asimismo, revela que le decían camorra porque era muy intensa y luego una foto de su familia.

Al ver a sus seres queridos en la pantalla, ella y su amiga de la universidad no se aguantó las ganas de derrumbarse, al igual que Tina. Fue un momento muy emotivo y hasta Leo recordó a su mamá.

