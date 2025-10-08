En vivo
Desafío Siglo XXI  / Rosa protagoniza divertido momento en el 'Desafío' con partida de diente: "Parezco Suso"

Rosa protagoniza divertido momento en el 'Desafío' con partida de diente: “Parezco Suso”

Cuando todo el equipo Omega está hablando en la sala, Rosa va a su cuarto para arreglar un par de cosas. Posteriormente, se escucha cuando se le parte un tiempo y ella queda en shock.

