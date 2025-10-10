Cómo lucen hoy en día los niños de 'Escalera al cielo': han pasado más de 20 años

Una de las series melodramáticas más aclamadas en Colombia y el extranjero en los 2000 es 'Escalera al cielo', la producción que narra la historia de amor entre dos amigos de la infancia que son separados por personas malintencionadas e interesadas que también hacen parte de su círculo más cercano. Esta novela fue estrenada en 2003 y emitida por Seoul Broadcasting System, por lo que muchos se preguntan cómo lucen los niños más de 20 años después de grabar la historia.

Cómo se ven los protagonistas de 'Escalera al cielo' más de 20 años después

Park Shin-hye es la actriz que le dio vida a Han Jung-Suh en la historia. Nació el 18 de febrero de 1990 en Gwangju en Corea del Sur, por lo que a la fecha (2025) tiene 35 años y sigue participando activamente en la industria del entretenimiento ya que se desempeña también como cantante y modelo. Esto la ha llevado a integrar proyectos como 'You are beautiful' y 'The Heirs'.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 15 millones de seguidores, de manera que acostumbra a compartir contenido relacionado con el detrás de cámaras de los proyectos en los que está y hasta muestra cómo es la relación con algunos de sus compañeros de trabajo.

Por su parte, el actor que se encargó de darle vida a Cha Song-Joo en 'Escalera al cielo' fue Baek Sung Hyun, nacido el 30 de enero de 1989 en Gwangmyeong, Corea del Sur (36 años en 2025). Luego de su participación en la serie, continuó trabajando en otros proyectos para cine y televisión dentro de los que se destacan 'Su Ji y U Ri', 'El amor tus ojos', 'Melody of Love', 'Mi amada Eun Dong', 'Reina Insoo'.

Actualmente, sostiene una relación con una exazafata, de quien se enamoró hace más de 10 años. La pareja también tiene dos niñas, por lo que constantemente comparte contenido en redes sociales relacionado con crianza, actividades en familia y lugares para visitar con menores de edad para salir de la rutina.