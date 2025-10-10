Mejores metidas de pata de 'El Precio es Correcto': mira la caída de don Víctor, 14 años después

Uno de los programas más recordados en la historia de la televisión colombiana es, sin duda, 'El Precio es Correcto', presentado por Iván Lalide y el cuál contó con la participación de figuras como Berniee y los trillizos. Este formato se caracterizó por ser el espacio perfecto para que los concursantes se arriesgaran a dar precios sobre diferentes artículos para el hogar y se llevaran varios regalos a su casa. Te mostramos en esta nota cuáles fueron los momentos más divertidos.

Participante de 'El Precio es Correcto' pensó que estaba en 'Sábados Felices'

Cuando el conductor del programa se disponía a enviar a los televidentes a un corte a comerciales, solicitó la ayuda de una de las participantes para que terminara su oración; sin embargo, esto no tuvo un buen resultado. "Ya volvemos con el programa donde ustedes compran y nosotros pagamos que se llama, ¿cómo?", preguntó Lalinde, a lo que la señora contestó: "Sábados Felices".



La caída de don Víctor en 'El Precio es Correcto'

Uno de los momentos más recordados y que hasta el sol de hoy sigue siendo tendencia en redes sociales es la caída de don Víctor. Todo ocurrió cuando fue seleccionado para participar en el programa, pues tuvo que caminar del módulo de los panelistas hasta el escenario en donde estaba ubicado el conductor del espacio. Emocionado, el hombre corrió sin contar con que se iría de cara y requeriría de ayuda para pararse.



Don Freddy no entendió el chiste en 'El Precio es Correcto'

Don Freddy también se desempeñó como invitado al programa y, aunque tuvo una gran participación, un cómico error se volvió tendencia. Todo sucedió justo antes de una pausa comercial, pues creyó que el presentador le estaba preguntando por su apellido, cuando en realidad le estaba pidiendo que terminara la frase que él estaba diciendo.

Este formato se lanzó inicialmente en Estados Unidos y logró ser replicado en 32 países, incluido Colombia, donde el primer episodio se emitió el 11 de abril de 2011 en el horario de las 2:30 p.m., después de Noticias Caracol. Tras tres años siendo emitido, el concurso salió del aire.