TBT: ¿Alguna vez acertaste? El Precio es Correcto, un programa que dio diversión en las tardes

La hora del almuerzo en Colombia siempre estará marcada por referentes de Caracol Televisión como los son Noticias Caracol, Padres e Hijos y en este caso, El Precio es Correcto, un programa cuyos concursantes eran seleccionados al azar cuando tenían que acertar un valor casi exacto de algún producto mostrado, lo que les daba oportunidad de ir avanzando para ganar el premio mayor.

Pese a sus cortos 3 años, Iván Lalinde y Bernee acompañaron la emoción de todo un país que, desde sus casas, hacía fuerza y le gritaba al televisor como si todos hubiesen estado ahí, participando e intuyendo el precio ya sea de una libra de chocolate, arroz, azúcar, entre muchas cosas más, en pocas palabras, ¡ era emoción asegurada!

Te puede interesar: #TBT Así lucían Carolina Ramírez, Estefanía Borge y más actores en el programa Séptima Puerta

Publicidad

Inspirado en el concurso 'The Price is Right' de Estados Unidos, 'El Precio es Correcto' contó con un sin fin de juegos, tales como 'El Mercado', 'Cójale el paso', 'Pague la Diferencia', 'El Montañista', sin embargo, hubo tres en específico que dejaron huella en la memoria de los colombianos, siendo la primera ronda la que hacía que para participar de lleno tuviesen que acertar o acercarse al precio de un producto.

Los otros dos fueron 'La Rueda' y 'El Gran Combo', secciones que despertaron un montón de sensaciones a los televidentes y al público presente, quienes hacían fuerza para detener la ruleta o en sus mentes adivinar el valor final del jugoso premio final.

Te puede interesar: #TBT: ¿Recuerdas a estos personajes del 'Club 10' de Caracol Televisión?

Fueron muy pocas la veces que alguien logró ganar el codiciado tesoro, el cual constaba entre un viaje o un carro cero kilómetros.

En definitiva, junto a otro concurso de la tarde como Do Re Millones', El Precio es Correcto brindó un sin de entretenimiento, dejando postales y momentos llenos de risas, con las que Iván las complementó con su manera de ser.

Te puede interesar: #TBT: ¿Recuerdas a los personajes de 'Padres e hijos'? Así se ven ahora

1 of 4 Iván Lalinde, Bernee, Jeimmy y Vanessa protagonizaron 'El Precio es Correcto de Caracol Televisión Caracol Televisión 2 of 4 Iván Lalinde, Bernee, Jeimmy y Vanessa protagonizaron 'El Precio es Correcto de Caracol Televisión Caracol Televisión 3 of 4 Iván Lalinde, Bernee, Jeimmy y Vanessa protagonizaron 'El Precio es Correcto de Caracol Televisión Caracol Televisión 4 of 4 Iván Lalinde, Bernee, Jeimmy y Vanessa protagonizaron 'El Precio es Correcto de Caracol Televisión Caracol Televisión