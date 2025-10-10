Ceta sorprendió con su promesa si vuelve al ‘Desafío’: “Marcaría la diferencia”

Este viernes, diez de octubre, finalizaron los live de Caracol Televisión con los ganadores de anteriores Desafíos. En esta oportunidad estuvo Ceta y Valkyria, quienes hablar de su experiencia y de las ganas que tienen de volver a La Ciudad de las Cajas.

Por su parte, Valkyria afirmó que se siente muy emocionada con la posible entrada de ella a la competencia e indicó que le gustaría enfrentarse con Rosa y con Katiuska. Además, que, si existe la posibilidad de hacer dupla con algún hombre, lo haría con Rata o Leo, los dos participantes de Omega que se han destacado en la pista.



Cuál fue la promesa de Ceta si entra al Desafío

Del lado de Ceta, ganador del Desafío 2022, indicó que se le mediría a competir con Rata, porque es muy bueno y lo ha dejado saber desde que ingresó al programa de los colombianos. Tras esto, indicó cuál será el reto si llega a ser victorioso en las votaciones.

“Si yo llego a ir al Desafío, todo el recurso que se reciba, porque siempre hay premios, prometo construirle una casa a una familia que lo necesite de todos los que me votaron. Si no me alcanza con lo que recoja allá, pues lo que hago, es que ese recurso lo reparto en una o varias familias que necesiten algo en su hogar, porque hay mucha necesidad”, empezó diciendo.

Asimismo, afirmó que varios internautas le han hablado para resolver su situación económica y que con su buen corazón los ha ayudado. “Muchas personas me escriben que los ayude y lo he hecho, y quisiera seguir haciéndolo. No me voy a poner a publicar todo, pero como esto sí es una promesa, una vez vaya, lo publicaré”, agregó.

