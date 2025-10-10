En vivo
Ceta sorprendió con su promesa si vuelve al ‘Desafío’: “Marcaría la diferencia”

Ceta, el ganador del Desafío 2022, estuvo en el live de Caracol Televisión para demostrar por qué debe regresar al programa y con qué participante se enfrentaría del equipo Omega.

