Natalia París responde si lamenta haber sido tan permisiva al criar a su hija

Natalia París estuvo en La Red y en este espacio explicó cómo fue la crianza de su hija Mariana, más conocida como Nana.

“Yo tengo una relación muy linda con mi mamá, pero completamente opuesta a la que tengo con mi hija. Mi madre era brava, controladora… Yo no quería repetir eso con Mariana, así que decidí ser su amiga”, confesó Natalia, quien aseguró que esa cercanía ha sido la clave del vínculo que hoy las une.

La modelo admitió que siempre fue muy permisiva y que, aunque muchos la han juzgado por eso, lo considera una estrategia inteligente. “Desde muy chiquita ella sabe que he sido permisiva, le dejaba hacer sus fiestas en la casa... He recibido muchas críticas por eso, pero me ha ido muy bien. Mariana es una adolescente libre, feliz, y eso me hace sentir tranquila”, expresó.

Por su parte, Mariana apareció durante la entrevista y le agradeció públicamente a su mamá por esa forma de crianza. Dijo que confía plenamente en ella y que gracias a esa libertad aprendió a tomar decisiones con responsabilidad, aunque a veces se le escapaba.

