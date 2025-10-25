Alzate le dijo adiós a su hija y dio detalles de su despedida: “Algo se rompió”

Alzate, uno de los exponentes de la música popular más importantes a nivel nacional, recordó en La Red que, mientras su esposa solía trabajar, fue él quien se encargó de criar y acompañar a su hija en sus primeros años. “Yo la llevaba al colegio, la cuidaba todo el día, y mientras componía, ella jugaba debajo del piano”, relató con nostalgia.

Alzate le dijo adiós a su hija: ¿a dónde se fue?

Sin embargo, hoy vive una etapa distinta: el llamado síndrome del nido vacío. Su hija Sofía viajó recientemente a Costa Rica para continuar sus estudios universitarios, y la separación ha sido difícil.



“Sofía se acabó de ir de la casa, estamos experimentando ese nido vacío. Me habría gustado tener más hijos para no sentir esto. La monté en el avión hace un mes rumbo a Costa Rica, se fue para una universidad allá por un año. Me despedí de ella y sentí que algo se rompió… que mi niña dejaba de ser niña para convertirse en una mujer adulta. Me devolví llorando”, confesó el intérprete de 'Amor Verdadero'.

Alzate contó que su hija ha hecho videollamadas con su madre y, entre lágrimas, ha dicho que quiere regresar, pues la adaptación no ha sido fácil. Sin embargo, el cantante ha preferido no ceder ante la situación, convencido de que este proceso le servirá para fortalecer su carácter.

