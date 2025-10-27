Valentina se ataca a llorar con Potro y le hace confesión tras error en la prueba

En este capítulo 81 del Desafío Siglo XX, Valentina fue una de las protagonistas en la exigente prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Desde el comienzo se le notó nerviosa al llegar a un obstáculo que exigía cruzar de una pirámide a otra colgándose, pero con el aliento de sus compañeros logró superarlo.

Mira también: Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación



Más adelante volvió a pasar por el mismo tramo, y esta vez la dificultad fue mayor. Mientras Gio avanzaba con las llantas, ella permanecía detenida por el miedo. Potro trataba de orientarla y darle confianza, aunque terminó cayendo varias veces.



Por qué lloró Valentina en el 'Desafío'

Pese a los gritos de apoyo, la comunicadora social confesaba que no podía continuar. En medio de la tensión, Gio regresó para ayudarla, y el resto del grupo intentó mantenerla motivada. Aun así, los errores cometidos en el recorrido hicieron que el equipo perdiera la ventaja que llevaba en la competencia.

Precisamente, por este error, Gamma perdió la prueba y tuvieron que ir al Rincón de los Castigos. Ella se sintió muy mal y empezó a llorar con Potro, quien la calmó, tras ese difícil momento. Asimismo, Yudisa le dijo que todo iba a estar bien y que no se preocupara por lo que ya ocurrió.

Mira también: En Gamma se van contra Tina por doblarle los dedos a Potro: “Es cochina para cualquier pista”



Minutos después, cuando Valentina se puso el chaleco, le dijo a Potro que no sabía si renunciar o ir al Box Negro. La Súper Humana estaba muy afectada por lo que ocurrió, pese a los ánimos que su equipo le dio al demorarse en pasar un obstáculo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.