También Caerás
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Valentina se ataca a llorar con Potro y le hace confesión tras error en la prueba

Tras perder la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Valentina no aguanta su tristeza y expresa que se siente mal por lo que pasó. Asimismo, indica que no sabe si ir a Muerte en el Box Negro renunciar.

