La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Quiénes quedaron de líderes en 'A Otro Nivel' HOY 2 marzo: capítulo 9 - CaracolTV

Luis Felipe ingresa a la competencia y no solo como un concursante más, sino que tiene la responsabilidad de formar su propio grupo musical con sus compañeros, debido a que es uno de los líderes.

Él es el líder de esta noche en ‘A Otro Nivel’: le dicen el principito del despecho

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 2 de mar, 2026
