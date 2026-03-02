Él es el líder de esta noche en ‘A Otro Nivel’: le dicen el principito del despecho

En el escenario de 'A Otro Nivel', Luis Felipe se presenta como participante y asume un rol central dentro de la competencia. Con 27 años, completa más de dos décadas en la industria musical, luego de iniciar su camino artístico a los 7 años. En el medio es conocido como el príncipe o el principito del despecho, nombre con el que ha desarrollado su carrera como vocalista principal de la agrupación 'Los Príncipes del Despecho', integrada por ocho músicos.

Su llegada al programa responde también a un motivo personal. Interpreta la canción ‘El triste’ como homenaje a su abuela, quien fallece recientemente. La presentación marca su ingreso formal a la audición frente al jurado compuesto por Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco.

Durante la evaluación recibe en primer lugar la flecha verde de Felipe Peláez y luego la de Kike Santander. Finalmente, Gian Marco otorga la tercera flecha verde. Con este resultado, Luis Felipe asegura su cupo dentro de los 20 líderes seleccionados en la etapa inicial del formato. Esta posición implica una responsabilidad adicional frente a los demás concursantes, ya que cada líder debe conformar posteriormente su propio grupo musical para avanzar en la competencia.

Tras su interpretación, sostiene un diálogo con los jurados. En medio de la conversación surge una coincidencia: comparte nombre con Felipe Peláez, integrante del jurado. El intercambio se desarrolla en el marco de la retroalimentación posterior a la audición.

Gian Marco destaca aspectos técnicos de su presentación y menciona su manejo de la respiración durante la interpretación. Además, le recuerda que, tras obtener las tres flechas verdes, asume oficialmente el rol de líder dentro del programa, lo que implica tomar decisiones artísticas y estratégicas más adelante.





Con su clasificación, Luis Felipe no solo continúa en competencia, sino que adquiere la tarea de encabezar un equipo en las siguientes fases de 'A Otro Nivel'. Su trayectoria previa como vocalista de una agrupación consolidada y su experiencia en escenarios forman parte de su recorrido antes de ingresar al formato televisivo.

