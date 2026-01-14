Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Qué pasó en la Suite ditu entre Zambrano y Leo del Desafío

El modelo le contó a su compañera Isa qué habló con Zambrano en la Suite ditu, pues este le explicó por qué no los escogió para integrar Gamma. Luego, en llamada con Andrea Serna revelaron si quedó algún roce.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Qué pasó en la Suite ditu entre Zambrano y Leo del Desafío: “Me enamoré de este man”

El modelo le contó a su compañera Isa qué habló con Zambrano en la Suite ditu, pues este le explicó por qué no los escogió para integrar Gamma. Luego, en llamada con Andrea Serna revelaron si quedó algún roce.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
CLIP 1.jpg