Qué pasó en la Suite ditu entre Zambrano y Leo del Desafío: “Me enamoré de este man”

En el capítulo 112 del Desafío Siglo XXI, el equipo Gamma se ganó la suite Ditu y Zambrano decidió sorprender a Leo al invitarlo a compartir este espacio. El gesto llamó la atención, ya que el modelo no había ocultado lo afectado que se sentía por no haber sido elegido por su amigo para esta nueva etapa en la escuadra naranja.

Muchos televidentes tenían curiosidad por saber qué ocurrió durante ese encuentro, y fue el propio Leo quien lo reveló al regresar a la casa Neos y conversar con su compañera Isa.



Qué pasó en la Suite ditu entre Leo y Zambrano

“Hablamos de todo lo que había pasado. Me dijo que conversó con Miryan sobre estar con nosotros, pero que no podía estar con Rosa y conmigo en el mismo equipo. Se disculpó”, contó Leo sobre la charla que sostuvo con Zambrano.

Por su parte, el capitán del equipo naranja regresó a su casa y aseguró que pasó un buen momento con su compañero. También mencionó que Leo se mostró sorprendido por la invitación y que algunos rivales pensaban que él lo estaba protegiendo.

Más adelante, durante una llamada con Andrea Serna, Leo explicó entre risas cómo se sintió tras el encuentro: “En este Desafío uno crea familia y hermandad. Cuando vino a buscarme a la suite Ditu yo no me lo esperaba, se me salían las lágrimas y yo pensaba: ‘¿Qué me pasa?, ¿será que me enamoré de este man?’. Ese vínculo que creamos es algo muy bonito y pude expresar lo que sentía”.





