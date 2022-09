Duras críticas a Katy Perry por canción del 2014 en la que nombra a Jeffrey Dahmer

Luego de que se popularizara la nueva serie de Netflix ‘Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’, muchos internautas han querido saber más datos curiosos del asesino en serie; sin embargo, quedaron sorprendidos al encontrar que Katy Perry lo nombra en una de sus canciones más populares: 'Dark Horse'.



¿Qué dice Katy Perry de Jeffrey Dahmer en 'Datk Horse'?

La polémica se originó por una frase de la canción que reza "she´s a beast, i call her karma, she eat your heart out, like Jeffrey Dahmer", debido a que, por su traducción al español, indica lo siguiente: "ella es una bestia, la llamo karma, se come su corazón como Jeffrey Dahmer".

Aunque este pedazo no lo canta directamente Perry, sino el rapero Juicy J, ha causado mucho revuelo, pues la canción ha sido interpretada por muchos fanáticos durante ocho años desconociendo el significado. Solo hasta ahora que se ha viralizado la historia del delincuente, han entendido completamente su connotación.

Yo escuchando nuevamente la canción de Dark horse de Katy Perry y dándome cuenta 8 años después que la letra dice “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer” pic.twitter.com/Qf9PyLhoMC — ٖ (@Jamiebwf) September 27, 2022

En redes sociales como Twitter, Instagram y Tik Tok, varios usuarios piden dejar de romantizar este tipo de canciones, pues no solo manda un mensaje erróneo a los amantes del pop que las consume, sino que tampoco tiene nada de tacto con las familias de las víctimas que sufrieron por lo ocurrido en los casos que fueron puestos a disposición de las autoridades.

Otros, por su parte, resaltaron la importancia de buscar los términos desconocidos de una canción o película antes de replicar la información, pues se puede prestar para este tipo de hechos que terminan dividiendo opiniones en las plataformas digitales.