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Quién es el primer grupo de ‘A Otro Nivel’ en quedar en riesgo: la energía los afecta - CaracolTV

Colombian Crew es el primer grupo en quedar en riesgo, por lo que ahora deberán ir los estudios de Ditu por 24 horas para iniciar la preparación de su concierto en la calle.

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Se conoce al primer grupo de ‘A Otro Nivel’ en quedar en riesgo: la energía los afecta

Colombian Crew es el primer grupo en quedar en riesgo, por lo que ahora deberán ir los estudios de Ditu por 24 horas para iniciar la preparación de su concierto en la calle.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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