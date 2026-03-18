Se conoce al primer grupo de ‘A Otro Nivel’ en quedar en riesgo: la energía los afecta

El grupo Colombian Crew no logra avanzar a la siguiente etapa en la competencia y queda en condición de riesgo. La agrupación esta conformada por Mila Jiménez, quien ejerce como líder, junto a Jhon de la Torre, Lobelo e Isabella. Tras conocerse el resultado, los integrantes tienen que dirigirse a los estudios Ditu, donde cuentan con un plazo de 24 horas para trabajar en un concierto en la calle, como parte de la dinámica establecida en esta fase del programa.

Mira también: De qué trata la nueva etapa de ‘A Otro Nivel’: tendrán 24 horas para defender su cupo



La decisión genera una reacción inmediata dentro del grupo, cuyos integrantes manifiestan frustración frente a la situación. El paso a esta instancia implica no solo preparar una nueva presentación en un tiempo reducido, sino también enfrentar las observaciones realizadas por el jurado después de su actuación anterior.



Este es en nuevo líder de Colombian Crew de 'A Otro Nivel'

Luego de la presentación del grupo, los jurados identifican varios aspectos relacionados con el desempeño de los integrantes. Durante la evaluación, señalan la presencia de temores y malestares en Mila Jiménez, quien lidera la agrupación en ese momento. Además, indicaron que la puesta en escena careció de elementos dramáticos y que no se evidencia suficiente energía en la interacción entre los miembros del grupo.

En medio de esta evaluación, se aplica una nueva dinámica que permite a los jurados modificar el liderazgo dentro de los equipos. Con base en lo observado, se toma la decisión de asignar a Lobelo como nuevo líder de Colombian Crew. La determinación se fundamenta en la percepción de que Mila no se encuentra en condiciones para asumir esa responsabilidad en ese momento de la competencia.





Durante este proceso, uno de los jurados, Felipe Peláez, se levanta de su lugar para acercarse a Mila al notar su estado emocional. Este gesto ocurre mientras se comunican los cambios dentro del grupo y las razones que motivaron la decisión.

Publicidad

Mira también: Cristina Hurtado habló sobre su experiencia en ‘A Otro Nivel’: “Soy una mujer muy artista”

Posteriormente, Mila reconoce que el cambio de liderazgo era una medida necesaria dentro del contexto del programa. La nueva estructura del grupo queda definida con Lobelo al frente, mientras los demás integrantes continuan enfocados en la preparación del concierto en la calle.

Publicidad

La agrupación avanzó así hacia la siguiente fase con un nuevo liderazgo y bajo la presión de cumplir con los requisitos establecidos en el tiempo asignado, en un intento por mantenerse dentro de la competenci

Mira también: Así será el primer reto grupal en ‘A Otro Nivel’: se pone a prueba los liderazgos

