En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Grecia, del 'Desafío', aclaró si tiene sentimientos por Zambrano y si terminó con su novio

Grecia, del 'Desafío', aclaró si tiene sentimientos por Zambrano y si terminó con su novio

Luego de incorporarse a Gamma durante la segunda etapa del reality, la Súper Humana llamó particularmente la atención debido a su cercanía al deportista olímpico.

Grecia habló sobre sus sentimientos por Zambrano mientras estuvo en el 'Desafío del Siglo XXI'.
Grecia habló sobre sus sentimientos por Zambrano mientras estuvo en el 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión y ditu.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad