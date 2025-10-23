Grecia, del 'Desafío', aclaró si tiene sentimientos por Zambrano y si terminó con su novio

La modelo se convirtió en una de las participantes más destacadas del reality de los colombianos no solo por su preparación física, sino también debido a su belleza. Fue justamente su atractivo el que llamó la atención del atleta, quien no dudó en coquetearle en la casa naranja y cuando tuvieron la oportunidad de visitar la Suite ditu en La Ciudad de las Cajas.

Luego de salir oficialmente del programa, la joven concedió una entrevista para ditu, en donde confesó que la relación que llegó a tener con su compañero fue netamente en un marco amistoso debido a que ella fue clara desde el inicio y les contó a todos sus colegas que una persona especial la estaba esperando fuera del juego.

Grecia, del 'Desafío', dijo que no le gustaba Zambrano

Cuando Guajira intervino en la conversación para asegurar que le gustaba el competidor, la mujer fue muy enfática al señalar lo opuesto: "No me gusta Zambrano (...) Hubo una cercanía porque nos entendimos muy bien, fue la persona de la que yo sentí el apoyo o con la persona con la que yo me podía expresar. Yo no soy tan expresiva de decir las cosas que siento o pienso, que me están pasando, y era la persona que me escuchaba o que yo le tenía la confianza para decirle ciertas cosas", dijo.

Asimismo, afirmó que trató de poner límites en la relación y que él también los respetó para evitar malentendidos. A esto se le suma el hecho de que compartieron momentos muy duros mientras estuvieron en el mismo equipo, lo que habría fortalecido aún más el vínculo.



Quién es el novio de Grecia, del 'Desafío'

A pesar de que al inicio de la competencia admitió en exclusiva para Caracol Televisión que prefería no mostrar a su pareja sentimental en redes sociales, la competidora decidió exponer una foto en El Sentenciado. Allí, además, reveló detalles sobre el hombre que le robó el corazón y con el que continuó su vínculo una vez quedó eliminada del juego.

"Él se llama Sergio, tiene 37 años. La verdad no parece, se ve joven. A veces dicen que él se ve más joven que yo", contó.

