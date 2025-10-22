Valentina mordió a Rosa en inesperada zona y Zambrano no contuvo la risa en el 'Desafío'

En este capítulo 78 del Desafío Siglo XXI, Gamma y Omega lo está dejando todo en la arena para ganar la prueba de Sentencia y Hambre. Precisamente, en esta oportunidad, Gamma llevó el siguiente equipo: Potro, Juan, Yudisa, Mencho, Valentina, mientras que por Omega quedaron así: Katiuska, Rosa, Tina, Rata, Leo.

Cuando a todos los integrantes los llamaron para enfrentarse y definirse el ganador, hubo un momento de tensión, porque nadie quería ceder el punto. Así que se lanzaron sobre el cojín que necesitaban para lograr obtener la victoria. En este instante, Valentina quedó por debajo de todos y Rosa se sentó encima, si querer. Por lo cual, la joven se sentía ahogada.



Por lo cual, optó por morderle una parte del cuerpo como defensa propia. A raíz de esto, Zambrano no dudó en reírse por lo que ocurrió. Posteriormente, Rosa le dice a Valentina que no la muerda, pero la comunicadora social le dice que entonces no se siente sobre su pecho, frente a esto, ella indica que no está sobre la participante. Mientras esto se está llevando a cabo, los demás participantes están en la arena esperando qué alguien logre sacar el cojín.

Más adelante, cuando los equipos se acercaban al punto donde debían presentarse ante el Jefe para confirmar si el resultado era correcto, el grupo rival hizo todo lo posible por impedir que el otro llegara a la meta.

En medio de la competencia, Leo tuvo un fuerte choque con Juan que le provocó dolor y, aparentemente, una hemorragia nasal. Tina, al notar lo ocurrido, se acercó a preguntarle qué había pasado y lo asistió. Mientras él se sentaba, Rosa intervino para ayudarlo colocándole la pañoleta en la nariz. Poco después, Rata y Katiuska también se acercaron para ver el estado de su compañero.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.