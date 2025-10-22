En vivo
La Reina del Flow
Desafío Siglo XXI  / Valentina mordió a Rosa en inesperada zona y Zambrano no contuvo la risa en el 'Desafío'

Valentina mordió a Rosa en inesperada zona y Zambrano no contuvo la risa en el 'Desafío'

En medio de la prueba de Sentencia y Hambre hubo un momento crítico. En donde los participantes se juntaron para poder hacer el punto decisivo, y en ese instante Valentina quedó abajo y Rosa por encima de ella.

