Estrategia que Leo y Eleazar dicen que se podría hacer por El Elegido: “Te puede sacar de una vez”

Este 22 de octubre empieza el ciclo 15 en el Desafío Siglo XXI, eso quiere decir que, los participantes de nuevo tendrán que enfrentarse a El Elegido. Por lo cual, Andrea Serna, presentadora del programa, los llamó para su momento de relajación en donde le ponen la tarea a esa persona.

Precisamente, luego de este momento, empiezan a dialogar en Omega que en este aspecto podría haber un tipo de estrategia para sacar a sus contrincantes. Por ejemplo, Leo explicó que, si Yudisa es El Elegido, y que Katiuska está sentenciada, ella no dudará en ponerse el chaleco para sacarla automáticamente.



Frente a esta situación, la capitana de Omega afirmó que no le gustaría que las cosas se dieran de esa manera, sino que todo se defina en la pista.

“Ojalá estos dos ciclos las dos personas que salgan, lo hagan compitiendo. Yo sé que es una buena estrategia lo que ustedes estaban diciendo, pero si fuera decisión mía, y yo soy la Elegida, y cumplo mi tarea y en Gamma ponemos el primer chaleco, por ejemplo, a Yudisa”, empezó diciendo.

Adicionalmente, indicó que a ella no le gustaría hacer eso, porque siempre buscará que las dos personas siempre compitan, porque de eso se trata y no de eliminarlos por tener un chaleco en el Desafío Siglo XXI.



“Yo no pediría el chaleco para mí. Le pongo a otro y que se saquen entre ellas. Igual, lo que ustedes opinen, yo lo apoyo, porque somos un equipo y el pensamiento de la mayoría es el que gana”, afirmó.

Recientemente, en el capítulo 77 del Desafío, Andrea Serna hizo el anuncio que dejó a más de uno frío. En donde explicó que, si alguien está sentenciado y es El Elegido, su contrincante queda automáticamente eliminada. Por lo cual, ahora tocará esperar lo que sucede en este ciclo y si este hecho se cumple.

