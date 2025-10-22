En vivo
Estrategia que Leo y Eleazar dicen que se podría hacer por El Elegido: “Te puede sacar de una vez”

Leo empieza analizar con Eleazar, Katiuska y Tina el tema de la eliminación automática. Dado que, si dos participantes están sentenciados y uno es El Elegido, uno saldría sin tener que enfrentarse a Muerte.

