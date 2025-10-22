Zambrano y Potro revelan qué harían con los $1.200 millones si ganan el ‘Desafío’

En medio de la llamada de Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI los motivó para la siguiente prueba en el Box Rojo. Les mostró la copa y les afirmó que el premio de esta temporada es de 1.200 millones de pesos. Frente a esto, algunos contaron cómo se sentirían al recibirlo.

Potro empezó diciendo que, aunque para él el dinero no lo es todo, sí le genera tranquilidad. “Da calma y cumple sueños muchas veces. Le cambia la vida a la familia, le cambiará muchas cosas a mí barrio. Y de verdad que, es una motivación demasiado grande”, afirmó.



Posteriormente intervino Katiuska, luego de que Serna le preguntara cómo se sentiría su mamá al ver que si hija fue la ganadora del programa. “Mi mamá llora más que yo y lloraría de la dicha, de la felicidad, yo lo haría con ella Es un sueño que llevo hace mucho tiempo visualizando y que gracias a Dios hoy estoy aquí, y cada vez estoy más cerca, y motiva para que mi nombre esté en esa copa”, agregó.

Después, Zambrano, quien ha ganado varias medallas como atleta. Él indicó que sería muy emocionante llevarse ese trofeo para su casa, porque se sumaría a los que ha ganado a lo largo de su vida.

“Sería un dicha y un orgullo, porque aparte de ser medallista mundial y olímpico, también ser finalista y ganador del Desafío, con esfuerzo sacrificio, disciplina y constancia, puedes lograr lo que sea en esta vida. Esos 1.200 millones de pesos, son para terminar de construir algo, quiero hacer una fundación y poder apoyar a los niños para que cumplan sus sueños y alejarlos de los malos pasos”, puntualizó.



Tras este momento tan emotivo, Andrea Serna los invitó a preparase para la siguiente prueba, en donde lo van a dar todo para no quedarse sin la comida. En todos los ciclos en indispensables tener energía, para así llegar recargados a las pruebas y no desvanecer en este punto tan importante de la competencia.

