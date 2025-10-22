En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano y Potro revelan qué harían con los $1.200 millones si ganan el ‘Desafío’

Zambrano y Potro revelan qué harían con los $1.200 millones si ganan el ‘Desafío’

Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, les revela que el premio para el ganador del programa es de $1.200 millones. Por lo cual, más de uno se sorprendió y se emocionó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad