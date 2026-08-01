Exreina colombiana denuncia violencia por parte de su exesposo y dice que tiene miedo - CaracolTV Génesis Quintero, Miss Grand Colombia 2018, asegura haber sido víctima de violencia física, vicaria y económica. En La Red relata el proceso que enfrenta por el bienestar de su hija y las acciones legales que, según afirma, se encuentran en curso.