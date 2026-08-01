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Exreina colombiana denuncia violencia por parte de su exesposo y dice que tiene miedo - CaracolTV

Génesis Quintero, Miss Grand Colombia 2018, asegura haber sido víctima de violencia física, vicaria y económica. En La Red relata el proceso que enfrenta por el bienestar de su hija y las acciones legales que, según afirma, se encuentran en curso.

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Exreina colombiana denuncia violencia por parte de su exesposo y dice que tiene miedo

Génesis Quintero, Miss Grand Colombia 2018, asegura haber sido víctima de violencia física, vicaria y económica. En La Red relata el proceso que enfrenta por el bienestar de su hija y las acciones legales que, según afirma, se encuentran en curso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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