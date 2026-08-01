Diego Sáenz está vivo de milagro: cuenta cómo vivió su accidente de paracaídas

El pasado 18 de julio, el reconocido presentador y músico colombiano Diego Sáenz vivió momentos de angustia tras sufrir un grave accidente durante el aterrizaje de un salto en paracaídas. La jornada resultaba ser de gran relevancia personal para él, pues luego de dos años y medio dedicado a esta disciplina deportiva y tras completar cerca de 140 saltos, se disponía a estrenar por primera vez su propio equipo.

Sin embargo, una maniobra desafortunada transformó el festejo en una verdadera emergencia médica. Con total honestidad, el comunicador asumió la responsabilidad de lo sucedido y descartó fallas técnicas en el paracaídas o condiciones climáticas adversas.



Según explicó al programa 'La Red' de Caracol Televisión, el accidente fue el resultado directo de una distracción personal y una serie de decisiones erróneas que lo llevaron a impactar contra el pavimento de una vía interna de la zona de embarque.

Aunque inicialmente pensó que se trataba de una simple herida superficial, al inspeccionar su pierna notó la gravedad de la lesión, requiriendo auxilio e inmovilización inmediata por parte de los profesionales en el lugar.

Tras ser trasladado a un centro médico especializado en Girardot, los exámenes revelaron una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo con luxación. La gravedad del impacto obligó al equipo quirúrgico a intervenir de urgencia para realizar una reconstrucción completa, la cual incluyó la colocación de una extensa platina en el peroné sostenida por 14 tornillos.





Sáenz permaneció hospitalizado durante cuatro días en los que afrontó intensos dolores posoperatorios antes de recibir el alta médica para iniciar su proceso de rehabilitación. Más allá de las complicaciones físicas, una de las mayores inquietudes del presentador fue el impacto de esta lesión en su retorno a la industria musical con la banda Los Revés, proyecto que lanzó recientemente.

Publicidad

El pie afectado resultó ser precisamente el derecho, fundamental para accionar el bombo de la batería. Pese a este obstáculo y gracias al respaldo incondicional de sus compañeros de agrupación, el músico decidió adaptar su técnica para ejecutar el instrumento con el pie izquierdo, manteniendo firmes los compromisos y presentaciones agendadas mientras avanza su proceso de recuperación.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

