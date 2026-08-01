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Diego Sáenz está vivo de milagro: cuenta cómo vivió su accidente de paracaídas - CaracolTV

El creador de contenido y presentador Diego Sáenz cuenta los detalles del accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo. Además, habla de las lesiones que enfrenta y del proceso de recuperación.

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Diego Sáenz está vivo de milagro: cuenta cómo vivió su accidente de paracaídas

El creador de contenido y presentador Diego Sáenz cuenta los detalles del accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo. Además, habla de las lesiones que enfrenta y del proceso de recuperación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de ago, 2026
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