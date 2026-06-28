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Murió familia de Lucas Trejo, futbolista afectado por terremotos en Venezuela - CaracolTV

El deportista, que se encontraba en Caracas, había utilizado las redes sociales para pedir ayuda a su comunidad y buscar a Yanina Maranella, su esposa, y sus dos hijos, Aaron y Ainhoa.

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Hallan sin vida a la familia de Lucas Trejo, el futbolista que pidió ayuda en Venezuela

El deportista, que se encontraba en Caracas, había utilizado las redes sociales para pedir ayuda a su comunidad y buscar a Yanina Maranella, su esposa, y sus dos hijos, Aaron y Ainhoa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Murió familia del futbolista Lucas Trejo tras terremotos de Venezuela.
Murió familia del futbolista Lucas Trejo tras terremotos de Venezuela.
Foto: Instagram @maritimolg, @lucastrejo_lt y GettyImages.