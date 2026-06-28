Hallan sin vida a la familia de Lucas Trejo, el futbolista que pidió ayuda en Venezuela

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que fueran hallados sin vida los familiares de Lucas Trejo, el futbolista argentino que había solicitado ayuda a través de su cuenta de Instagram para localizar a su esposa y a sus dos hijos, quienes permanecían desaparecidos en el sector de Playa Grande, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela de magnitudes 7.2 y 7.5.

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De acuerdo con la información disponible, las labores de búsqueda se extendieron durante 74 horas. Finalmente, fueron encontrados sin vida Yanina Maranella, esposa del jugador, así como sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5 años.

El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó la noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. "Lamentamos profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros".

Es necesario mencionar que Trejo se encontraba en Caracas disputando un torneo local cuando ocurrieron los terremotos. Tras conocer la situación que afectaba a su familia, el futbolista se trasladó para participar en las labores de búsqueda en el sector donde se registró la emergencia.





Según el testimonio de los testigos, el jugador colaboró directamente en la remoción de escombros utilizando sus propias manos, con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Durante las horas que duró el operativo, distintas personas participaron en las acciones de búsqueda desarrolladas en la zona afectada.

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Mientras tanto, la petición de ayuda que Lucas Trejo había compartido en Instagram fue difundida por usuarios de redes sociales, quienes buscaban contribuir con información sobre el paradero de su esposa e hijos.

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Después de que se conociera la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes relacionados con el caso. Diversos usuarios expresaron sus condolencias por la muerte de las tres personas, además de enviar mensajes de fortaleza para el jugador de balombié en medio del momento que enfrenta.

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Hasta el momento, se reportan más de 1400 muertes en el país vecino y también aproximadamente 50 mil desaparecidos. Mientras avanzan las labores de búsqueda, el país solicita ayuda internacional para poder atender a los heridos y afectados por la catástrofe.