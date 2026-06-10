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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 10 de junio: capítulo 73 - CaracolTV

Luego de conocer los resultados de las votaciones del público de la calle, los jurados tuvieron que ver de nuevo los shows de Cuatro en Línea y Notas Cruzadas para definir cuál se despedía de la competencia.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 10 de junio: se fueron con caras largas

Luego de conocer los resultados de las votaciones del público de la calle, los jurados tuvieron que ver de nuevo los shows de Cuatro en Línea y Notas Cruzadas para definir cuál se despedía de la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 10 de junio.
Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 10 de junio.
Foto: Caracol Televisión.