Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ HOY 10 de junio: se fueron con caras largas

La transmisión de ‘A Otro Nivel’ de este 10 de junio dejó una nueva eliminación en la competencia, por lo que el programa continúa con siete grupos en carrera. Durante la jornada, los participantes se enfrentaron a una nueva ronda de presentaciones y posteriormente conocieron la decisión del público y del jurado.

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En esta oportunidad se llevaron a cabo cuatro espectáculos. Cuatro en Línea interpretó ‘Solo otra vez’, mientras que Cu4rz presentó ‘Te lo pido por favor’. Por su parte, Colombian Crew llevó al escenario ‘Suavemente’ y Notas Cruzadas cantó ‘Sálvame’.

Posteriormente, luego de las presentaciones realizadas en la calle, Cristina Hurtado se reunió con los concursantes y los jurados para revelar los resultados de las votaciones. En primer lugar fue anunciado Colombian Crew como uno de los grupos que aseguraba su permanencia en el programa. Después, Cu4rz también obtuvo los votos necesarios para continuar en competencia.



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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 10 de junio

De esta manera, Cuatro en Línea y Notas Cruzadas quedaron en riesgo de eliminación y tuvieron que presentarse nuevamente, esta vez frente a los jurados. Tras observar ambos espectáculos, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander dieron a conocer la decisión final sobre cuál de los dos grupos abandonaría el concurso.

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Finalmente, los jurados determinaron que Notas Cruzadas debía salir de la competencia. Con esta decisión, el grupo puso fin a su participación en el programa y dejó definido el grupo de participantes que continuará en las siguientes etapas.

Notas Cruzadas estaba integrado por Canela, Isbell, Luisa Rey y Dikiu. Durante los más recientes episodios, la agrupación atravesó desacuerdos relacionados con el liderazgo interno. En especial, la responsabilidad había recaído sobre Luisa; sin embargo, antes de esta eliminación el rol fue asignado a Canela.

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Durante la presentación en la calle, la nueva líder olvidó una parte de la canción y recibió apoyo de Luisa para continuar con la interpretación. A pesar de ello, los jurados manifestaron que seguían observando situaciones relacionadas con lo que describieron como una actitud derrotista dentro del grupo.

Además, Luisa expresó en el escenario que no se sentía incluida dentro de la agrupación.

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Tras conocerse el resultado, los integrantes de Notas Cruzadas abandonaron el programa afectados por la eliminación. No obstante, también agradecieron la oportunidad de haber formado parte de la competencia.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.