Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 9 de junio: uno celebró la noticia

La transmisión de ‘A Otro Nivel’ de este 9 de junio mostró la importancia que tiene para los participantes dedicar varias horas a los ensayos con el fin de preparar cada una de sus presentaciones. Durante la jornada, los grupos tuvieron la oportunidad de demostrar el trabajo realizado previamente y enfrentarse a la evaluación del jurado.

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En esta ocasión, fueron cuatro los grupos que subieron al escenario para interpretar diferentes canciones. En primer lugar, Cola de Lagarto presentó ‘Las de la intuición’. Posteriormente, Trébol de Cuatro interpretó ‘Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar’. Más adelante, Colombian Crew llevó al escenario la canción ‘Valió la pena’. Finalmente, Notas Cruzadas realizó su presentación con ‘Lo grande que es perdonar’.

Una vez concluyeron los espectáculos musicales, llegó el momento de conocer la decisión del jurado. Para ello, Cristina Hurtado se reunió con los líderes de las agrupaciones y los jurados con el objetivo de revelar los resultados de la noche.



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En ese sentido, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander dieron a conocer cuál fue el grupo que obtuvo el mejor desempeño de la jornada. Tras analizar las presentaciones, anunciaron que Trébol de Cuatro fue elegido como el Mejor Grupo de la Noche, resultado que le permitió destacarse entre las agrupaciones participantes de esta emisión.

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Por otra parte, también se conocieron los nombres de los equipos que quedaron en riesgo de eliminación. Según se informó durante el programa, Colombian Crew y Notas Cruzadas deberán enfrentar una nueva prueba para mantenerse en competencia.

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Como parte de este proceso, ambas agrupaciones tendrán que asistir a los estudios ditu para preparar un espectáculo que posteriormente deberán presentar en la calle.

En el caso de Colombian Crew, los integrantes recibieron recomendaciones relacionadas con su desempeño en escena. Entre las observaciones realizadas se destacó la necesidad de modificar algunos aspectos de la coreografía, apostar por más elementos dentro de la presentación y administrar mejor la energía durante el espectáculo para evitar problemas de afinación.

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Mientras tanto, Notas Cruzadas afrontará una etapa diferente dentro de la competencia. El grupo tuvo un cambio de líder debido a los problemas de convivencia que se han presentado entre sus integrantes. Además, el jurado explicó que esta decisión busca devolverle "el brillo" al grupo de cara a los próximos retos que deberá asumir dentro del programa.

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