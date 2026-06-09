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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 9 de junio: capítulo 72 - CaracolTV

Luego de apreciar las cuatro presentaciones de la noche y de hacerles algunas recomendaciones a los grupos, el jurado tomó una decisión en la velada y anunció frente a Cristina Hurtado los resultados.

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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ este 9 de junio: uno celebró la noticia

Luego de apreciar las cuatro presentaciones de la noche y de hacerles algunas recomendaciones a los grupos, el jurado tomó una decisión en la velada y anunció frente a Cristina Hurtado los resultados.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Qué grupos quedaron en peligro de eliminación en 'A Otro Nivel' este 9 de junio.
Qué grupos quedaron en peligro de eliminación en 'A Otro Nivel' este 9 de junio.
Foto: Caracol Televisión.