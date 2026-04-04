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El Padre Torvic, exparticipante del Desafío 2022, habla de su rol como sacerdote

El sacerdote que hizo parte del Desafío 2022 se confiesa sobre sus momentos de ansiedad, depresión y sobre los muchos detractores que no comprenden su manera de vivir la fe y de conocer a Dios.

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El Padre Torvic, exparticipante del Desafío, juzgado duramente por su imagen en redes sociales

El sacerdote que hizo parte del Desafío 2022 se confiesa sobre sus momentos de ansiedad, depresión y sobre los muchos detractores que no comprenden su manera de vivir la fe y de conocer a Dios.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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