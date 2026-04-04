El Padre Torvic, exparticipante del Desafío, juzgado duramente por su imagen en redes sociales

Desde la ciudad de Buga, el Padre Torvic se ha convertido en una figura llamativa por su manera cercana y auténtica de vivir el sacerdocio. Muchos lo recuerdan por su paso por el Desafío The Box 2022, donde dejó ver su gusto por el ejercicio y su intención de mostrar una imagen distinta de la fe.

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Su camino religioso comenzó a los 17 años, aunque, según cuenta, no era el plan que tenía para su vida. En ese momento soñaba con ser ingeniero agrónomo y formar una familia, pero terminó encontrando su vocación en el servicio a Dios. Actualmente busca transmitir un mensaje más humano y cercano desde su parroquia, algo que no siempre es bien recibido.



Padre del Desafío recibe críticas

El sacerdote ha sido blanco de críticas, especialmente en redes sociales, por mostrarse alegre, bailar y expresar sus emociones. Para algunos, estas actitudes no encajan con la imagen tradicional de un sacerdote, lo que ha generado cuestionamientos e incluso ataques en su contra.

Más allá de la polémica, el Padre Torvic también ha enfrentado batallas personales, confiesa que, durante un tiempo, las historias que escuchaba en confesión lo afectaron profundamente, al punto de presentar episodios de ansiedad. La carga emocional de acompañar el dolor ajeno terminó impactando su bienestar, llevándolo a buscar apoyo profesional y refugio en su familia.





Ahora, el exparticipante del reality de los colombianos asegura haber superado esa etapa y mantenerse en equilibrio, apoyado en la fe, sin embargo, no evita enviar un mensaje claro a quienes lo critican: antes de juzgar, es necesario entender las luchas internas de cada persona, pues para él, la clave está en vivir con empatía y recordar que todos, incluso quienes guían espiritualmente, también son humanos.

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