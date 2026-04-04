El Puma del Vallenato tuvo que dejar el alcohol para controlar su adicción a las mujeres

En una confesión abierta y sin rodeos, El Puma del Vallenato habló sobre el que considera su mayor pecado capital: la lujuria. Para el artista, no se trata únicamente del deseo físico, sino también de la necesidad constante de llamar la atención y mantenerse visible ante las mujeres, algo que, reconoce, le ha traído varios problemas a lo largo de su vida.

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El Puma del Vallenato es adicto a las mujeres

Según contó, su personalidad coqueta y galante viene desde la infancia, marcada por haber crecido rodeado de mujeres y por la influencia de su padre. Esa esencia, asegura, lo llevó a tener varias relaciones al mismo tiempo en su juventud, incluso durante su etapa escolar, una situación que recuerda hoy con algo de humor, pero también con reflexión.



En la adultez, aunque no mantuvo múltiples relaciones simultáneas, sí reconoce que su vida sentimental ha sido diversa, siendo padre con diferentes parejas. No obstante, destaca que mantiene una relación respetuosa tanto con ellas como con sus hijos, y que actualmente comparte su vida con su esposa, con quien lleva más de dos décadas.

Uno de los factores que potenciaba ese comportamiento era el consumo de alcohol. El artista explicó que, en medio de eventos y conciertos, el licor lo desinhibía y lo llevaba a actuar sin límites, especialmente en situaciones sociales donde la atención femenina era constante, sin embargo, hubo un episodio que lo llevó a cuestionarse y tomar una decisión definitiva.

Desde hace cuatro meses dejó el alcohol y asegura estar viviendo una nueva etapa. Aunque mantiene su esencia amable y caballerosa, afirma que ahora sus límites son claros. Ahora prioriza su tranquilidad y la de su familia, convencido de que el cambio ha valido la pena.





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