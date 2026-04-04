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El Puma del Vallenato lleva 4 meses sin alcohol para controlar su adicción a las mujeres

Una vida llena de lujuria, coqueteo y bellas mujeres era a lo que estaba acostumbrado el Puma del Vallenato, sin embargo, tras hacer una reflexión en su vida, decidió dedicarse a su esposa, con quien lleva 22 años.

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El Puma del Vallenato tuvo que dejar el alcohol para controlar su adicción a las mujeres

Una vida llena de lujuria, coqueteo y bellas mujeres era a lo que estaba acostumbrado el Puma del Vallenato, sin embargo, tras hacer una reflexión en su vida, decidió dedicarse a su esposa, con quien lleva 22 años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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