Isabella Ladera reveló el sexo de su bebé junto a Hugo García: "Es un sueño hecho realidad"

Isabella Ladera dio a conocer el sexo de su bebé a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías junto a su pareja, Hugo García, y su hija mayor, Mia. En las imágenes, la familia apareció reunida mientras compartía el anuncio de que el nuevo integrante sería un niño.

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Así fue la revelación del sexo del bebé de Isabella Ladera

En el contenido difundido, la pareja sostuvo distintos elementos relacionados con el anuncio. En una de las fotografías, se observó un uniforme de fútbol, mientras que en otra se mostró un guante de béisbol. La hija mayor de Isabella también participó en las imágenes, acompañando a su madre durante el momento. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que se hizo referencia a la llegada del bebé: "Se viene nuestro campeon mundial😭🩵".



De manera adicional, Isabella compartió contenido en sus historias de Instagram. En una de estas publicaciones, apareció junto a su pareja frente a un pastel. Ambos sostuvieron copas que contenían relleno del pastel en color azul, en alusión al sexo del bebé. Este contenido también incluyó un mensaje relacionado con el cumplimiento de un deseo personal: "Es un sueño hecho realidad".





Tras la publicación, varias figuras del entretenimiento reaccionaron en la sección de comentarios. Entre ellas se encontraron La Segura, Greeicy y Daniela Salazar, quienes participaron con mensajes dirigidos a la pareja y al anuncio. Estas interacciones se sumaron a la conversación generada en redes sociales alrededor de la noticia.

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"Me mueroooo.. Será el HOMBRE DE SUS VIDAS", "Ay noooo🤤", "Noooo😍😍😍😍 boy mooooommm❤️❤️ y esa hermanita se va a enloquecer de amor también 😍😍😍😍", "Se viene el rey de la casaaaa que emocionnnnnn ", fueron algunos de los comentarios.

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Cabe recalcar que desde que Isabella Ladera anunció su embarazo, sus publicaciones han generado múltiples reacciones en plataformas digitales. Sus seguidores han mantenido interés en las actualizaciones relacionadas con este proceso, interactuando de manera constante con el contenido compartido.

Durante este periodo, la modelo también ha mencionado algunos cambios asociados a su embarazo. Entre estos, se refirió a la presencia de sueño frecuente y variaciones en su estado emocional. Estas situaciones fueron compartidas como parte de su experiencia durante esta etapa.

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En medio de la interacción con sus seguidores, Isabella realizó una solicitud relacionada con el contacto físico. Indicó que, en caso de encontrarse con ella en espacios públicos, prefería que las personas no tocaran su vientre sin autorización. Esta petición estuvo relacionada con su estado actual y con la incomodidad que le generaba este tipo de acciones.

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El anuncio del sexo del bebé se sumó a los contenidos que la creadora ha compartido desde que hizo público su embarazo, consolidando el seguimiento que ha tenido este proceso en sus redes sociales.

Las publicaciones relacionadas con el embarazo de Isabella Ladera continuaron generando interacción entre sus seguidores y otras figuras públicas, quienes permanecieron atentos a cada actualización compartida por la creadora de contenido.

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