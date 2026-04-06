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Isabella Ladera reveló el sexo de su bebé junto a Hugo García: "Es un sueño hecho realidad" - CaracolTV

La creadora de contenido ha dejado ver todo el proceso de su maternidad y compartió en redes sociales imágenes del momento en que reveló el sexo de su bebé, acompañada de su pareja y su hija mayor

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Isabella Ladera reveló el sexo de su bebé junto a Hugo García: "Es un sueño hecho realidad"

La creadora de contenido ha dejado ver todo el proceso de su maternidad y compartió en redes sociales imágenes del momento en que reveló el sexo de su bebé, acompañada de su pareja y su hija mayor

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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