Marcela Reyes admitió que hace que sus amigos firmen un acuerdo de confidencialidad

Marcela Reyes, quien recientemente estuvo en el ojo del huracán tras la muerte de su exesposo, el músico Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, vuelve a llamar la atención en redes sociales. El cuerpo del artista fue hallado en México en septiembre de este año, luego de varios días desaparecido.

Ahora, la empresaria e influenciadora sorprendió a sus seguidores al revelar una curiosa condición para quienes desean hacer parte de su círculo social. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, red social donde cuenta con más de tres millones de seguidores, Marcela confirmó que les pide a sus amigos firmar un acuerdo de confidencialidad.



Qué pone Marcela Reyes a firmar a sus amigos

Ante la pregunta directa de un seguidor sobre si era cierto que exigía este tipo de documentos, Reyes respondió afirmativamente y explicó que lo hace para proteger su privacidad, además contó una experiencia incómoda que vivió en el pasado:

“Verdadero. Jejeje, a nadie se obliga a nada, pero sí lo hago. Hay gente que no tiene límites y no respeta la privacidad. Hasta han entrado a grabarme sin permiso dentro de mi casa. Ya uno no confía en nadie”.

Sus declaraciones dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su decisión y defendieron su derecho a cuidar su intimidad, otros cuestionaron. Esto son algunos de los comentarios que se repitieron en plataformas donde se replicó el contenido.“Cuando uno no confía en nadie, entonces mejor no tener amigos”, “Eso no es amistad”, “Déjenla ser feliz” y “Cada quien pone sus límites” .



Familia de B-King habla de su relación con Marcela Reyes

La familia de B-King también se ha pronunciado públicamente sobre la relación del artista con Marcela Reyes. Su madre explicó en La Red que, aunque inicialmente sí hubo comunicación tras conocerse la tragedia, decidieron cortar cualquier vínculo con la DJ debido a algunas declaraciones que, según ellos, afectaron la memoria del músico.

“Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó. No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto. Marcela habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”, afirmó Adriana, madre del artista.

Por su parte, la hermana de B-King aseguró que la relación con Reyes marcó un antes y un después en la vida personal y profesional del cantante. Según su testimonio, desde que estuvo con la DJ, él se alejó de la música y dejó de creer plenamente en su talento:

“Se metió con ella y dejó de brillar, de hacer música, de creer en él. Se enfocó en su hogar. La verdad, no tenemos comunicación con ella”, concluyó, reiterando que la familia solo busca justicia, respeto y que el nombre de B-King no sea manchado.

Cabe recordar que, en su momento, a la DJ se le relacionó con el caso debido a que presuntamente B-King había publicado un video responsabilizándola de lo que pudiera sucederle.