Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Marcela Reyes admitió que hace que sus amigos firmen un acuerdo de confidencialidad - CaracolTV

Marcela Reyes volvió a generar polémica tras confesar que impone una condición poco común a quienes hacen parte de su círculo cercano. Esto dividió opiniones en redes sociales.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Marcela Reyes admitió que hace que sus amigos firmen un acuerdo de confidencialidad

Marcela Reyes volvió a generar polémica tras confesar que impone una condición poco común a quienes hacen parte de su círculo cercano. Esto dividió opiniones en redes sociales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Por qué Marcela Reyes hace que sus amistades firmen un acuerdo de confidencialidad.