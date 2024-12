Actor de 17 años, reconocido por su papel en Marvel denunció que vive en la calle y sin ayuda

Marvel es una industria cinematográfica enorme y algunos podrían pensar que los actores que han pasado por sus series o películas tienen la vida resuelta, sin embargo, esto está muy lejos de la realidad, así lo contó Jack Veal.

El joven tuvo un rol en una de las producciones más exitosas de los últimos años, se trata de la primera temporada de ‘Loki’, en la que se ganó el cast de kid Loki, la versión infantil del particular personaje que ha dividido opiniones, pero que es querido por muchos.

Mira también: Herencia de Silvia Pinal: ¿por qué dicen que le dejaría una parte a Luis Miguel?

De la misma forma tuvo un papel en el reconocido programa de streaming ‘The End of the F***ing World’, en esa ocasión, como la versión de James, el personaje principal, en su infancia. Pese a que no son interpretaciones recurrentes o protagónicas, sí han sido producciones muy famosas y que obtuvieron dinero por las reproducciones.

El actor Jack Veal vive en la calle

Publicidad

El joven de 17 años compartió un video a inicios de diciembre en el que dijo: “Vivo en la calle, no he mencionado mucho sobre lo que realmente está ocurriendo en mi vida, pero es momento de revelar la verdad”.

Explicó que no entraría en muchos detalles, pero contó que fue abusado en su casa, tanto física, como psicológicamente, además, reveló que “no tuvo una buena educación” y que está pasando por un momento difícil con su salud mental, ya que le diagnosticaron autismo y TDAH, así mismo, “podría tener trastorno bipolar y psicosis”.

Publicidad

Actualmente pasa sus días viviendo en un tráiler en la calle, este, al parecer no tiene ventanas y queda demasiado lejos de su trabajo, razón por la que se le hace cada vez más difícil llegar al lugar y su vida se complica más y más.

Conoce más: Sandra Reyes pensaba que sobreviviría al cáncer, así lo contó Luis Felipe Salamanca

Jack Viel fue contactado para recibir ayuda, pero no fue así

Días después, el actor anunció que asistió a una reunión en la que le dijeron que entraría al sistema de cuidado, pero por el momento no había mucho que pudieran hacer, ya que era menor de edad y debía ser ubicado en un hogar de paso.

Este podría ser asignado a él en días, pero cree que podrían ser semanas y mientras que esto sucedía debía volver a las calles y seguir corriendo peligro. Finalmente, parece que, tras ver el video, Viel fue atendido y por eso hizo otro contenido.

Publicidad

“Al fin tengo un lugar y es increíble, estoy muy emocional y no quiero llorar en cámara. Quiero agradecerles a todos, si no fuera por ustedes no tendría nada”, dijo y explicó que las autoridades habían cambiado de opinión y por eso lo ayudaron.