¿Por qué Anna Wintour nunca se quita las gafas en público?: El misterio detrás de su icónico estilo

Anna Wintour, una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, concedió recientemente una entrevista a la BBC en la que reveló varios detalles sobre su estilo, personalidad y legado. Conocida por su estilo distintivo, especialmente sus gafas oscuras, Wintour explicó el misterio detrás de este accesorio que se ha convertido en su sello más personal.

Nació el 13 de noviembre de 1949 en Londres. Desde joven mostró interés por los medios y la moda, trabajando en tiendas de ropa mientras estudiaba, su constancia la llevó a ser asistente de una de las revistas más importantes a sus 21 años. Por otro lado, su personalidad es inigualable; lleva el mismo corte de cabello estilo ‘bob’ hace 14 años, el cual es un sello muy personal y este corte uno de los más demandados o imitados.

¿Por qué Anna Wintour no se quita las gafas?

A lo largo de su carrera, la editora de Vogue ha sido vista en los eventos más importantes del mundo de la moda, siempre con sus gafas. Este detalle ha generado especulaciones sobre el significado de su estilo, y en la entrevista, Wintour respondió de manera enigmática: "Me ayudan a ver y a no ver", comentó. "Me ayudan a ser vista y a no ser vista. Son como un elemento de atrezo, diría yo".

Además de hablar sobre su estilo, Wintour abordó temas como su reputación y varios mitos que la rodean a sus 75 años. Uno de los rumores más persistentes es que ella inspiró al personaje de Miranda Priestly, la despiadada editora en 'El diablo viste a la moda'. A pesar de los rumores, Wintour no confirmó ni desmintió dicha teoría, manteniéndose en su línea de no entrar en detalles sobre su supuesta relación con la película. Otra pregunta que rodeó la entrevista fue que si creía que la gente le tenía miedo a lo que respondió de manera contundente: "Espero que no".

Más allá de su personalidad, el legado de Anna Wintour en la moda es innegable. Durante más de 33 años al frente de 'Vogue', ha sido fundamental para definir las tendencias de la moda y mantener la revista como una de las más influyentes del mundo. Su visión estratégica y su capacidad para mantenerse relevante en una industria que siempre está cambiando la han consolidado como un referente global.