¿El efecto diciembre? Periodista de Noticias Caracol cometió un gracioso error y no aguantó la risa

Miles de colombianos se informan a través de Noticias Caracol en cualquiera de sus ediciones y esto ha hecho que varios se conviertan en fanáticos de los periodistas que llevan la información a cada uno de sus hogares.

Así sucede todas las mañanas con la presencia de Alejandra Giraldo y Andrés Montoya , quienes no solo han cautivado por su complicidad y profesionalismo, también por sus personalidades y el toque propio que le dan al informativo.

De la misma forma, otros profesionales tienen los ojos sobre ellos y es precisamente por esto que ningún error o detalle, por más pequeño que sea, pasa desapercibido ante la mirada de los televidentes, quienes además lo viralizan en redes sociales.

Error de Ana Milena Gutiérrez en Noticias Caracol

Precisamente, en la edición central del noticiero Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez protagonizaron un particular momento por el que las risas no faltaron y, de hecho, fue complicado finalizar la emisión, ya que no podían parar sus carcajadas.

Y es que, al hacer la usual despedida, Gutiérrez tuvo un pequeño lapsus, tal vez por el efecto de diciembre o algo más, y dijo: “en el canal Caracol ya viene Hicran, esto es Noticias Caracol, primero la gente, feliz fin de semana… ve, ¡feliz semana!”.

Lo cierto es que en ese momento faltaba toda la semana y el inocente error hizo que Catalina Gómez no pudiera contener la risa. Las dos estallaron y no pudieron pronunciar ni una palabra más, de hecho, se puede ver que no dejan de reír hasta que terminó oficialmente el noticiero.

Esta no es la primera vez que las dos periodistas tienen una interacción de este tipo , pues es usual que reaccionen con naturalidad a los errores, notas o equivocaciones, así pasó en mayo del 2023 cuando se equivocaron con la palabra “bailando”.

Y es que realmente debían decir “balando” pero ya era muy tarde y no pudieron de la risa al reportar la noticia, “literal es para morirse de la risa”, mencionaron y motivaron también a todos los televidentes a divertirse con el tema.

Mira el video del gracioso momento que sigue en la mente de los colombianos: