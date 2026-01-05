Actriz de Marvel anunció que afronta daño cerebral tras sufrir accidente en la playa

Evangeline Lilly, reconocida actriz de Hollywood por su participación en la exitosa serie ‘Lost’ y por sus papeles en ‘Ant-Man’ de Marvel y en la saga ‘El Hobbit’, llamó la atención este 1 de enero de 2026 al revelar que padece daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en la playa.

Qué le pasó a Evangeline Lilly

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de dos millones de seguidores, la actriz de 46 años entregó detalles sobre las secuelas que le dejó una caída en una playa de Hawái. Según contó, se golpeó fuertemente contra una roca, lo que también le provocó moretones y cicatrices en el rostro.



Lilly comenzó explicando que no tenía noticias alentadoras para iniciar el año. “Muchos me han preguntado por las tomografías cerebrales que me hicieron y ya llegaron los resultados. Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico y posiblemente por otros factores”, afirmó.

Debido a esta situación y tras los estudios neurológicos realizados en la Clínica Cleveland, la actriz explicó que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a una capacidad reducida. Por esta razón, tomó la decisión de cambiar su estilo de vida y pausar su carrera actoral para concentrarse en su proceso de recuperación.



“Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a vivir con más tranquilidad”, expresó con calma y optimismo frente a lo que viene en adelante.

Finalmente, Lilly, quien vive con su esposo y sus dos hijos, agregó que trabajará de la mano de los médicos para llegar al fondo de la situación y confesó sentirse aliviada por una razón particular.

“Me reconforta saber que el deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por su preocupación y por sus constantes oraciones”, concluyó. Cabe recordar que por su papel de Kate Austen en 'Lost', obtuvo un Premio del Sindicato de Actores y recibió una nominación al Globo de Oro

