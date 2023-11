Bad Bunny fue catalogado por Forbes como el nuevo 'Rey del pop' y recibió duras críticas

Bad Bunny no ha terminado de salir bien librado de la polémica generada por su disgusto ante una canción que se hizo viral y que fue hecha con su voz por medio de Inteligencia Artificial para ahora ser blanco de las críticas luego de que Forbes lo catalogara como el nuevo 'Rey del pop', título ostentado por Michael Jackson .

La revista hizo pública la portada de su nueva edición especial en el que da a conocer el listado de las 30 personas más influyentes y que tienen menos de 30 años, por lo cual el artista puertorriqueño no podía quedarse por fuera, pues con 29 años se ha convertido en toda una estrella internacional y una de los más importantes dentro de la industria, impulsando los ritmos urbanos en español.

Te puede interesar: Iron Maiden confirma su paso por Colombia con su gira 'The future past tour'

Sin embargo, el hecho de que Forbes llamara a Bad Bunny el 'Rey del pop' causó mucha indignación y polémica en cientos de usuarios en las redes sociales, pues no solamente consideraron que era un irrespeto contra una leyenda como Michael Jackson, sino que afirmaron que él ni siquiera era un exponente de este género.

"El 'Rey del Pop' fue, ha sido y seguirá siendo Michael Jackson", "Empecemos con que ni siquiera canta pop", "Símbolo de la decadencia social", "Te puede gustar o no su música, pero el negocio y marketing detrás de Bad Bunny es masivo e interesante", "No es y jamás será el 'Rey del pop', no debería ni considerarse música", "Tendría que aprender a cantar primero", "Música basura", "Una falta de respeto total a Michael Jackson, no sean atrevidos", son tan solo algunos de los comentarios que causó esta portada.

Conoce más: Adriana Bottina les adelanta a sus fans la Navidad y hace un cover dedicado a quienes ya no están

Publicidad

De acuerdo con la publicación hecha por Forbes: "Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, es un artista multidimensional cuyos cuatro anteriores álbumes incorpora diversos ritmos, como el hip-hop, reguetón, pop latino, trap puertorriqueño y la música mexicana".

En cuanto a una entrevista dada por el cantante a la revista, el puertorriqueño explicó: "yo escuchaba mucha salsa por parte de mi pai’, mientras que baladas y merengue por parte de mi mamá. Pero siendo un niño de los 90, obviamente quería escuchar el reguetón y el rap también. Hay muchos artistas de diferentes géneros, países y épocas que siento que están dentro de mí".

Lee también: CNCO finalizó oficialmente su carrera musical tras siete años de trayectoria

Toda su influencia en la industria musical y el imperio que ha creado dentro del entretenimiento fueron las razones por las cuales Forbes lo catalogó como el 'Rey del pop', puesto que en su más recientes producciones musicales Bad Bunny ha variado entre diversos géneros musicales.