Joana Sanz habló sobre lo difícil que ha sido su divorcio con Dani Alves: "También soy una víctima"

El futbolista Dani Alves sigue estando en juicio tras las acusaciones de una mujer de 23 años, quien aseguró que, en medio de una noche de fiesta en Sutton, un bar de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022, el brasileño, presuntamente habría abusado sexualmente de ella.

A raíz de todo lo sucedido, Joana Sanz, expareja de Alves, tomó la decisión de separarse de él, dado que todo lo ocurrido le estaba pasando también factura a ella. Luego de cuatro meses de su divorcio, quiso hablar sobre el tema.

Te puede interesar: Joana Sanz decidió separarse de Dani Alves y le dedicó una emotiva carta de despedida

Joana concedió una entrevista a la revista Vanitatis, donde dio a conocer los detalles sobre la nueva etapa que está viviendo: “Hemos estado juntos por ocho años y me quedo con muchas cosas buenas que hemos vivido, aunque haya roto nuestra relación como pareja”.

"Estoy muy triste y asustada, razón por la cual estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro me dice ‘Ciao’... También soy una víctima de todo esto porque me está tocando lidiar con algo que me he encontrado": expresó la modelo.

Publicidad

Afirmó que no le desea el mal a su expareja y espera que pueda salir bien librado de todo lo ocurrido y de esa manera poder saber la verdad. Comentó también que aún mantiene contacto con el jugador, mientras Alves se encuentra en la cárcel.

Conoce más: Esposa de Dani Alves demuestra su apoyo al jugador, a pesar de estar destrozada

Aunque al principio la empresaria, estaba dispuesta a estar junto al deportista en todo su proceso legal, pero en marzo de 2023, dio a conocer por medio de sus redes sociales, una carta donde se despedía de su exesposo: "Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta, siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre cariñoso".

Publicidad

"Lo amo y lo amaré siempre, pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma… Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida… Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean": concluyó la expareja del brasileño.

Dani Alves continúa arrestado y a la espera de un nuevo juicio, donde se pueda determinar si debe continuar privado de su libertad en un centro carcelario o si puede cumplir su condena por fuera de la cárcel.